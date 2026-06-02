Ennél menőbbet nem látsz ma! Taylor Swift-slágerrel vonultak be az elvált szülők a lányuk esküvőjén

Hatalmas sikert aratott egy amerikai esküvőn az a különleges bevonulás, amit a menyasszony elvált szülei adtak elő. A pár Taylor Swift egyik legismertebb szakítós dalára érkezett a lagziba, a vendégek pedig könnyesre nevették magukat. "Soha többé nem jövünk össze..."

Tudsz ennél menőbbet? Taylor Swift dalára vonult be az exházaspár, lányuk esküvőjén

Sydney és Tanner Eberle május 23-án mondta ki a boldogító igent Pennsylvaniában. Azonban nem ők vitték el a showt saját esküvőjükön...

A menyasszony édesanyja, az 55 éves Stacy Jump már korábban eldöntötte, milyen zenére szeretne bevonulni az esküvői fogadásra volt férjével, a 57 éves Randall Hazerrel. Amikor egy nap meghallotta Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together című slágerét, azonnal tudta, hogy ez lesz a tökéletes választás. A dal címe magyarul azt jelenti: „Soha többé nem jövünk össze.”

A vicces ötletet nemcsak a menyasszony és a vőlegény támogatta, hanem a menyasszony édesapja és mostohaapja is. Amikor pedig megszólalt a dal az esküvőn, a százfős vendégsereg azonnal értette a poént.

A legtöbb barátunk és rokonunk tudta, hogy a szüleim elváltak, ezért rögtön leesett nekik a vicc. Akik nem tudták, azoknak is gyorsan világossá vált

– mesélte Sydney.

A menyasszony szerint ez lett az este egyik legemlékezetesebb pillanata.

Elárulta azt is, hogy a családjuk sosem vette túl komolyan az életet, és bár a szülei már régóta elváltak, a mai napig jó kapcsolatot ápolnak. Az édesanya szerint szomorú, hogy sok elvált pár még a gyermeke kedvéért sem tud félretenni nézeteltéréseket. Az esküvő fotósa videóra vette a jelenetet, majd feltöltötte az internetre.

A felvétel néhány nap alatt közel 6 milliós megtekintést ért el.

Az egyik legnépszerűbb komment így szólt:

Garantálom, hogy ehhez a dalválasztáshoz nagyon egészséges szülői együttműködés kellett. Eszméletlenül vicces!

A családot teljesen váratlanul érte a siker.

„Fogalmunk sem volt róla, hogy valaki felveszi a bevonulást, pláne hogy felkerül az internetre. Egyszer csak arra ébredtünk, hogy az esküvőnk videói mindenhol ott vannak a közösségi médiában” – mondta Sydney. Szerinte az emberek azért szerették meg ennyire a videót, mert azt mutatja, hogy egy válás után is lehet szeretettel, humorral és tisztelettel együtt jelen lenni a gyerekek életének fontos pillanataiban.

