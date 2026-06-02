Megműtötték, itthon gyógyul a Fradi volt edzője

Műtét után tér vissza Oroszországba a magyar szakember. Máté Csaba, az FTC volt edzője remekül szót ért Sztanyiszlav Csercseszovval Csecsenföldön is.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.06.02. 09:00
Borbély Balázs előtt Máté Csaba volt az utolsó, aki magyarként irányíthatta a Ferencváros csapatát. Igaz, az edző csak megbízottként dolgozott, 2023 nyarán tíz meccset kapott. Akkor nevezték ki, mikor addigi főnökét, Sztanyiszlav Csercseszovot elbocsátotta a klub. A két szakember nem szakadt el egymástól, jelenleg is együtt dolgoznak az orosz bajnokságban.

Máté Csaba jó ideje Oroszországban dolgozik (Fotó: Mediaworks)

Mint Máté Csaba elmondta a Metropolnak, Sztanyiszlav Csercseszovnak sokáig nem kellett őt csalogatnia az Ahmat Groznijhoz. Eredményesen dolgoztak együtt a Ferencvárosnál, ebből fakadóan tavaly augusztusban egymás tenyerébe csaptak. Mostani visszatérését csak kicsit hátráltatja, hogy Máté idehaza műtéten esett át.

Azért izgulok, hogy időben felépüljek a műtétem után, tudniillik Budapesten kerültem kés alá, a bal térdembe protézis került

– újságolta a Metropolnak Máté. A szakember szorgalmasan végzi a gyógytornát, hamarosan Moszkvában kell felvennie a munkát, mivel ott kezdik el az alapozást. Csapatuk a legutóbbi orosz bajnokságban a kilencedik helyen végzett.

Január óta a fiam, Roland szintén pályaedzőként dolgozik velem odakinn, ketten segítjük Csercseszov bő, 24-es játékosállományát.

A volt Fradi-mester elárulta, az oszét származású Csercseszovot megsüvegelik Groznijban.

Gyakran látunk hatalmas, róla készült graffitiket, melyek a házfalakról köszönnek vissza a járókelőkre. Hiába, a 2018-as oroszországi vb-n elért nyolcadik helyezése kellő tiszteletet vált ki, válogatottja a negyeddöntőben csak 11-esekkel maradt alul a későbbi döntős Horvátországgal szemben. Amerre járunk Oroszország-szerte, mindenhol tisztelik.

Máté Csaba és fia hallgatja Csercseszovot (Fotó: Máté Csaba)

Máté Csaba megszokta az oroszországi életet

A két Máté mindent elkövet azért, hogy a csecsen együttes megközelítse minden idők Ahmat-legjobbját, az ötödik helyezést.

Ami a napi munkavégzés melletti egyéb elfoglaltságot illeti, gyakran kirándulunk a Groznij körüli gyönyörű hegyekben, a futball mellett teniszezünk, és élvezzük a konyhájukat, ugyanis nagyszerűek az éttermeik

– tette hozzá a pályaedző, aki 2023-ban a neki megadatott 10 meccs alatt a Fradi edzőjeként Konferencialiga főtáblájára vezette a zöld-fehér klubot. 

 

