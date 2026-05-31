Süsü otthona ma újra zsinagóga: elképesztően különleges története van az óbudai épületnek

Kevés budapesti épületnek van annyira különleges története, mint az Óbudai Zsinagógának. A Lajos utcai klasszicista épületet 1821-ben szentelték fel, ám az elmúlt kétszáz év alatt nemcsak imaházként működött: volt raktár, televíziós stúdió, sőt a magyar televíziózás egyik legendás helyszíne is, még Süsü is megfordult itt.

Süsü az óbudai zsinagóga falai között is énekelt

A legtöbben talán nem is sejtik, hogy itt forgatták a hetvenes-nyolcvanas évek ikonikus bábfilmsorozatát, a Süsü, a sárkányt. Az épület akkoriban a Magyar Televízió 5-ös stúdiójaként működött, ahol a földszinti hatalmas teret alakították át forgatási helyszínné. A karzatokon kaptak helyet a sminkszobák, szerkesztőségek és a stáb helyiségei.

A legendás bábfilmsorozat 1976 és 1984 között készült, és generációk nőttek fel a jószívű egyfejű sárkány történetén. A mesét Csukás István írta, a bábokat Lévai Sándor tervezte, a zenét pedig Bergendy István szerezte. A különleges hangulatú produkció részben annak a sajátos stúdiótérnek is köszönhette varázsát, amelyet az óbudai zsinagóga biztosított.

Az épület falai között azonban nemcsak Süsü kelt életre. A későbbi években itt vették fel a Friderikusz Show adásait, de Szabó Magda Régimódi történetének televíziós adaptációja is itt készült. A stúdióban világsztárok is megfordultak: Sophia Loren, Alain Delon és Robin Williams is belépett a különleges falak közé.

A zsinagóga története azonban jóval régebbre nyúlik vissza. Már a 18. században működött itt zsidó imaház, amikor a Zichy család engedélyével lengyel, német és morvaországi zsidó családok telepedtek le Óbudán. A közösség jelentős szerepet játszott a város gazdasági fejlődésében: kereskedelemmel, textiliparral és kézművességgel foglalkoztak, később pedig olyan legendás vállalkozások is kinőttek innen, mint a Goldberger család textilgyára.

A második világháború és az államosítás után az épület elveszítette vallási szerepét, és évtizedekre televíziós stúdióvá alakult. Csak 2010 után kezdődött meg a teljes felújítás, amely során a restaurátorok megmentették a freskókat és az ikonikus mennyezeti csillagokat is. Ma az Óbudai Zsinagóga ismét vallási és kulturális központként működik. Rabbik tanítanak, esküvőket tartanak, koncerteket rendeznek.