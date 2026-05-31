Süsü otthona ma újra zsinagóga: elképesztően különleges története van az óbudai épületnek

Az óbudai zsinagóga hosszú éveken át a Magyar Televízió 5-ös stúdiójaként működött, ahol Sophia Loren, Robin Williams és Alain Delon is megfordult. Süsü, a sárkány egyes jeleneteit nem egy mesebeli kastélyban vagy filmstúdióban, hanem Budapest legrégebbi működő zsinagógájában forgatták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 05:00
Budapest zsinagóga Süsü Óbuda

Kevés budapesti épületnek van annyira különleges története, mint az Óbudai Zsinagógának. A Lajos utcai klasszicista épületet 1821-ben szentelték fel, ám az elmúlt kétszáz év alatt nemcsak imaházként működött: volt raktár, televíziós stúdió, sőt a magyar televíziózás egyik legendás helyszíne is, még Süsü is megfordult itt.

Süsü egyes jeleneteit itt forgatták
Süsü az óbudai zsinagóga falai között is énekelt Fotó: MATE KRISZTIAN

A legtöbben talán nem is sejtik, hogy itt forgatták a hetvenes-nyolcvanas évek ikonikus bábfilmsorozatát, a Süsü, a sárkányt. Az épület akkoriban a Magyar Televízió 5-ös stúdiójaként működött, ahol a földszinti hatalmas teret alakították át forgatási helyszínné. A karzatokon kaptak helyet a sminkszobák, szerkesztőségek és a stáb helyiségei.

Fotó: MTI

A legendás bábfilmsorozat 1976 és 1984 között készült, és generációk nőttek fel a jószívű egyfejű sárkány történetén. A mesét Csukás István írta, a bábokat Lévai Sándor tervezte, a zenét pedig Bergendy István szerezte. A különleges hangulatú produkció részben annak a sajátos stúdiótérnek is köszönhette varázsát, amelyet az óbudai zsinagóga biztosított.

Fotó: Magyar filmarchívum

Az épület falai között azonban nemcsak Süsü kelt életre. A későbbi években itt vették fel a Friderikusz Show adásait, de Szabó Magda Régimódi történetének televíziós adaptációja is itt készült. A stúdióban világsztárok is megfordultak: Sophia Loren, Alain Delon és Robin Williams is belépett a különleges falak közé.

A zsinagóga története azonban jóval régebbre nyúlik vissza. Már a 18. században működött itt zsidó imaház, amikor a Zichy család engedélyével lengyel, német és morvaországi zsidó családok telepedtek le Óbudán. A közösség jelentős szerepet játszott a város gazdasági fejlődésében: kereskedelemmel, textiliparral és kézművességgel foglalkoztak, később pedig olyan legendás vállalkozások is kinőttek innen, mint a Goldberger család textilgyára.

A második világháború és az államosítás után az épület elveszítette vallási szerepét, és évtizedekre televíziós stúdióvá alakult. Csak 2010 után kezdődött meg a teljes felújítás, amely során a restaurátorok megmentették a freskókat és az ikonikus mennyezeti csillagokat is. Ma az Óbudai Zsinagóga ismét vallási és kulturális központként működik. Rabbik tanítanak, esküvőket tartanak, koncerteket rendeznek.

Ennek ellenére, egy korábbi rendezvényen, az Óbudai Zsinagóga programismertetőjében szerepel:

„Fedezd fel az Óbudai Zsinagógát ... melyben nem is olyan rég még a Süsü, a sárkányt forgatták!”

Vagyis, teljesen nem merült a feledés homályába Süsü sem.

A Süsü, a sárkányt nem lehet megunni. Most nézd újra úgy, hogy képzeld köré a zsinagóga falait:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
