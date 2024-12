"Minősíthetetlen, kimondhatatlan gazemberség" - Bodrogi Gyula felháborodott Csukás István sírjának megrongálásán

Mindenkit felháborított a hír, hogy december ötödike előtt ellopták a Csukás István sírján álló Süsü, a sárkány szobrot. A XII. kerületi rendőrkapitányság ismeretlen tettes vagy tettesek ellen indítottak eljárást – olvasható az MTI-n. Szerencsére a szintén bronzból készült Pom Pom-szobornak nem esett bántódása.

Nyomozást indított a XII. kerületi rendőrség a Csukás István sírjáról ellopott Süsü-szobor miatt Fotó: Nagy Zoltán

Bodrogi Gyula is megszólalt Süsü ellopása miatt

Süsü neve nemcsak az író, költő személyével forrt össze, hanem Bodrogi Gyulával is, aki jellegzetes orgánumát kölcsönözte a híres egyfejű sárkánynak. Természetesen a Nemzet színésze teljesen fel volt háborodva a történtek hallatán.

Tulajdonképpen minősíthetetlen, kimondhatatlan gazemberség, szavakkal szinte kifejezhetetlen a tett. Ezzel csak bánatot okozott, mert eladni nem tudja, hiszen keresik, ha pedig hazaviszi, akkor is szomorú. Hiszen Süsü karaktere összeolvadt Csukás István emlékével. Megbocsájthatatlan, az emberség teljes hiánya. Szégyen!

– mondta mérgesen Bodrogi Gyula.

Bodrogi Gyulát is felháborította a lopás híre Fotó: Bors

Bekövetkezett, amitől az alkotó tartott

A megdöbbentő ügy kapcsán pedig a szobor készítőjét is utolérte telefonon a Fidelio, akit lesújtott a hír. A síremlékről készült fotók alapján a szobrászművész kifejtette, hogy vésés nyomait véli felfedezni. Elmondta azt is, hogy a szobrot három ponton is rögzítették, valamint kőragasztóval is hozzáerősítették a sírhoz, így valószínűleg az elkövetőknek „keményen kellett dolgozniuk”, hogy eltávolítsák.

"Bekövetkezett, amitől tartottam" – fogalmazott korábban Pintér Attila, arra utalva, hogy valószínűleg illetéktelenek távolították el a szobrot.