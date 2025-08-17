„Kikövetlek sajnos most ezért” – Till Attila megosztó videót tett közzé

Spanyolországban nyaral a TV2 műsorvezetője, Tilla, aki számos élmény mellett egy bikaviadal részleteit és azzal kapcsolatos, sokakat jó eséllyel meglepő gondolatait is megosztotta az Instagram-oldalán.

Tillát megbabonázza a bikaviadal (Fotó: Gabe)

Tudom, hogy nagy vita van a bikaviadalok létjogosultságáról, de engem meg tud babonázni. Nehezen hagynám ki, amikor ezen a környéken járok. A családunkban is különböző nézetek csapnak össze, mindenesetre azt most is tapasztaltam, hogy nem a turisták miatt vannak még egyáltalán viadalok, hiszen több helyi ember volt a lelátókon, mint mi külföldiek.

– írta közösségi oldalán Till Attila. Röpködtek a hozzászólások. Íme néhány:

„Kikövetlek sajnos most ezért.”

– írta egy kommentelő.

„Gyerekkori álmom egy bikaviadalt élőben nézni”

– lelkendezett egy rajongó.

„Egy pillanatig sem tudom nézni...Furcsa számomra, hogy Te is nagyon szereted az állatokat, hogyan tud megbabonázni egy jószág haláltusája? Azt például tudod, hogy több egykori prominens torreádor is bevallotta, hogy nyugtatókkal és hashajtóval gyengítették le, vazelint dörzsöltek a szemükbe, hogy elhomályosítsák a látásukat és órákig sötétben tartották őket, mielőtt kiengedték a napsütötte arénába! Az már csak meggyszem a hab tetején, hogy a szarvukból is több centit lefaragnak, hogy eltévesszék utána a döfésszöget!”

– kommentelt egy újabb hozzászóló.

„Szia Attila! A bikaviadal kulturális örökség, ezért minden politikai nézetű intézmény felveszi a helyi fesztiválprogramjába. Emellett továbbra is népszerű rajongótábora van.”

– jegyezte meg más.

„Tilla, ezt megtarthattad volna privátban, magadnak.”

– fogalmazott valaki.