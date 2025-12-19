Így fejlődött Budapest 2010 óta – mutatjuk!
Budapest az elmúlt 15 évben alaposan megváltozott, megújult – ezeket a változásokat mutatja be a Millenárison látható szabadtéri kiállítás a BP Műhely szervezésében. A fényképalbum 30, részben eddig nem publikált fotóval, nyomtatott formában is elérhető.
Budapest az elmúlt másfél évtizedben látványosan megújult: a főváros sok helyen a régi pompáját kapta vissza helyreállítások és modern újragondolások sorával, máshol pedig teljesen új arculatot nyert. Ezt a változást foglalja képekbe a Budapest – Amire büszkék vagyunk című fényképalbum, amelynek anyaga most a köztérben is megelevenedik.
A Millenáris–Széllkapu Parkban szabadtéri kiállítás nyílt: 30 fotó idézi meg, mi minden történt Budapesten az elmúlt években – ráadásul olyan képek is láthatók, amelyek a kötetbe végül nem kerültek be. A fotókat Földházi Árpád (Mandiner, Magyar Krónika) Magyar Sajtófotó-díjas fotográfus készítette, aki személyes emlékein keresztül is érzékelteti a kontrasztot: ahol gyerekként még a szmog volt a valóság, ott ma zöld park fogad.
A kiállítás 2026. január 31-ig látogatható a Széllkapu Parkban, az album pedig online és a Libri könyvesboltokban is elérhető.
A képekből készült galériánkat a képre kattintva tudod megnézni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre