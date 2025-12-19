Így fejlődött Budapest 2010 óta – mutatjuk!

Budapest az elmúlt másfél évtizedben látványosan megújult: a főváros sok helyen a régi pompáját kapta vissza helyreállítások és modern újragondolások sorával, máshol pedig teljesen új arculatot nyert. Ezt a változást foglalja képekbe a Budapest – Amire büszkék vagyunk című fényképalbum, amelynek anyaga most a köztérben is megelevenedik.

A fényképalbum online és a Libri könyvesboltokban is elérhető – Fotó: BP Műhely

A Millenáris–Széllkapu Parkban szabadtéri kiállítás nyílt: 30 fotó idézi meg, mi minden történt Budapesten az elmúlt években – ráadásul olyan képek is láthatók, amelyek a kötetbe végül nem kerültek be. A fotókat Földházi Árpád (Mandiner, Magyar Krónika) Magyar Sajtófotó-díjas fotográfus készítette, aki személyes emlékein keresztül is érzékelteti a kontrasztot: ahol gyerekként még a szmog volt a valóság, ott ma zöld park fogad.

A fotókat Földházi Árpád Magyar Sajtófotó-díjas fotográfus készítette, személyes emlékein keresztül is érzékelteti a a változást: ahol gyerekként még a szmog volt a valóság, ott ma zöld park fogad – Fotó: BP Műhely

A kiállítás 2026. január 31-ig látogatható a Széllkapu Parkban, az album pedig online és a Libri könyvesboltokban is elérhető.

A képekből készült galériánkat a képre kattintva tudod megnézni.