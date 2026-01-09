Hókáosz Budapesten: hol van Vitézy Dávid és Mártha Imre?

Hókáosz alakult ki Budapesten az elmúlt napokban, a főváros hó alá került, az emberek csúszkáltak, a közlekedés akadozott, a megállók balesetveszélyessé váltak. Budapest vezetése nem tudott megküzdeni a feladattal. Egy dolog viszont zavartalanul működött: a hallgatás. Karácsony posztolgatott, mintha minden rendben lenne, de se a közműcégek vezetője, se a budapesti közlekedési bizottság elnöke nem szólalt meg.

A hókáosz Budapesten nagy volt, de országosan nem okozott nagy fennakadásokat az időjárás Fotó: Tumbasz Hedi / Metropol

Karácsony Gergely főpolgármester a hókáosz idején főként a közösségi médiában volt aktív. Helyszíni irányításnak, valódi válságkezelésnek azonban nyoma sem volt, miközben autósok, gyalogosok és tömegközlekedők egyaránt szenvedtek.

Ezzel szemben fővárosi Fidesz-képviselők és még a 2026-os jelöltek közül is többen lapátot ragadtak, és saját kezűleg segítettek a hó eltakarításában. Nem csak dolgoztak, hanem rámutattak a problémákra is, amelyekről a Városházán inkább hallgattak.

De a hóesés beköszönte után két fontos szereplő is felszívódott.

A hókáosz alatt két kulcsemberről semmit sem lehetett tudni

Vitézy Dávid , a budapesti közlekedési bizottság elnöke

Hol van Vitézy Dávid?

Amióta leesett a hó, Vitézy Dávid nem posztolt, nem szólalt meg, nem magyarázott. Pedig a főváros közlekedése akadozott, a villamos- és buszmegállók sok helyen konkrét balesetveszélyt jelentettek. Különösen furcsa a hallgatás attól az embertől, aki elvileg Budapest közlekedéséért felel és tudjuk róla, hogy gyakran tesz ki posztokat a fővárosi közlekedésről és annak a problémáiról. A Podmaniczky Mozgalom részéről is teljes csend volt az utóbbi napokban.

Mártha Imre: itthon van egyáltalán?

A „gyurcsányi fiókaként” emlegetett közművezér, Mártha Imre szintén nem érezte fontosnak, hogy megszólaljon. Miközben az országos ügyekért felelős Lázár János folyamatosan tájékoztatta az embereket, Mártháról még azt sem lehetett tudni, Budapesten van-e, vagy éppen nyaral vagy esetleg a sokat emlegetett floridai házában tartózkodik éppen. Tudjuk, hogy ő hivatalos minőségében nem igazán szokott posztolni, de ez mégis csak egy olyan helyzet amikor illene megszólalni.