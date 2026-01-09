Hókáosz Budapesten: hol van Vitézy Dávid és Mártha Imre?
Budapest elesett az elmúlt napokban a havazás, illetve az el nem takarított hó miatt. A hókáoszról sem a budapesti közműcégek vezetője, sem a budapesti közlekedési bizottság elnöke nem szólalt meg.
Hókáosz alakult ki Budapesten az elmúlt napokban, a főváros hó alá került, az emberek csúszkáltak, a közlekedés akadozott, a megállók balesetveszélyessé váltak. Budapest vezetése nem tudott megküzdeni a feladattal. Egy dolog viszont zavartalanul működött: a hallgatás. Karácsony posztolgatott, mintha minden rendben lenne, de se a közműcégek vezetője, se a budapesti közlekedési bizottság elnöke nem szólalt meg.
Karácsony Gergely főpolgármester a hókáosz idején főként a közösségi médiában volt aktív. Helyszíni irányításnak, valódi válságkezelésnek azonban nyoma sem volt, miközben autósok, gyalogosok és tömegközlekedők egyaránt szenvedtek.
Ezzel szemben fővárosi Fidesz-képviselők és még a 2026-os jelöltek közül is többen lapátot ragadtak, és saját kezűleg segítettek a hó eltakarításában. Nem csak dolgoztak, hanem rámutattak a problémákra is, amelyekről a Városházán inkább hallgattak.
De a hóesés beköszönte után két fontos szereplő is felszívódott.
A hókáosz alatt két kulcsemberről semmit sem lehetett tudni
- Vitézy Dávid, a budapesti közlekedési bizottság elnöke
- Mártha Imre, a Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója (szerk. ide tartozik az összeolvasztás óta az FKF is)
Hol van Vitézy Dávid?
Amióta leesett a hó, Vitézy Dávid nem posztolt, nem szólalt meg, nem magyarázott. Pedig a főváros közlekedése akadozott, a villamos- és buszmegállók sok helyen konkrét balesetveszélyt jelentettek. Különösen furcsa a hallgatás attól az embertől, aki elvileg Budapest közlekedéséért felel és tudjuk róla, hogy gyakran tesz ki posztokat a fővárosi közlekedésről és annak a problémáiról. A Podmaniczky Mozgalom részéről is teljes csend volt az utóbbi napokban.
Mártha Imre: itthon van egyáltalán?
A „gyurcsányi fiókaként” emlegetett közművezér, Mártha Imre szintén nem érezte fontosnak, hogy megszólaljon. Miközben az országos ügyekért felelős Lázár János folyamatosan tájékoztatta az embereket, Mártháról még azt sem lehetett tudni, Budapesten van-e, vagy éppen nyaral vagy esetleg a sokat emlegetett floridai házában tartózkodik éppen. Tudjuk, hogy ő hivatalos minőségében nem igazán szokott posztolni, de ez mégis csak egy olyan helyzet amikor illene megszólalni.
A Budapesti Közművek hivatalos oldalán mindössze egyetlen dolog történt: megosztották az FKF helyzetjelentését. Válságkommunikáció? Gyakorlatilag nulla.
Pedig a megoldás nem csak pénzkérdés lett volna:
- nem toboroztak ideiglenes hóeltakarítókat
- nem vonták be a többi fővárosi céget
Holott a BKV, a Budapest Közút, és a BKM más divíziói (például a Főkert is) nagy fizikai állománnyal rendelkeznek. Több ember mozgósítható lett volna, ráadásul olyan járművekkel, amelyekre hóeke szerelhető. Ez szervezés kérdése, nem pénzé.
Megint újra előkerült a jól ismert szöveg is: „kivéreztetés”, „nincs pénz” – miközben a város szó szerint elcsúszott a hóban. Különösen pikáns mindez annak fényében, hogy az elmúlt évben 277 millió forintot fizettek ki jutalmakra a közműcégnél.
