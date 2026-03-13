„A gyógyszereknek erejük van ártani, nem csak gyógyítani” – brutális figyelmeztetést adtak ki az orvosok

Sokan úgy nyúlnak az Ibuprofenhez, az Aszpirinhez vagy a Naproxenhez, mintha csak cukorka lenne. Legyen szó egy makacs fejfájásról, menstruációs görcsről vagy ízületi fájdalomról, egy-egy népszerű fájdalomcsillapító gyors enyhülést ígér, de a szakértők most vörös kódos riasztást adtak ki. Ezek a szerek – bár hatékonyak – hosszú távú és mértéktelen alkalmazás esetén valódi méregként viselkedhetnek a szervezetben.

Sokszor egy ártatlannak tűnő fájdalomcsillapító is végzetes károkat okozhat a szervezetben, ha nem tartjuk be az orvosi utasításokat Fotó: Unsplash.com

A nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) ugyan blokkolják a fájdalmat és a duzzanatot, de a látszólagos megkönnyebbülésnek ára van. Ha vény nélkül vásárolod őket, a szabály egyszerű: lázra maximum három napig, fájdalomra pedig legfeljebb tíz napig szedheted őket!

Veszélyes fájdalomcsillapító: a csendes gyilkos a vesédben

A túlzott gyógyszerfogyasztás nem játék. A Harvard Health szakértői szerint a tartós alkalmazás drasztikusan növeli a szívroham kockázatát, gyomorfekélyt okozhat, és tönkreteheti a májat. A legfélelmetesebb azonban az, amit a vesével művelnek.

A legfrissebb adatok szerint milliók élnek úgy krónikus vesebetegséggel, hogy fogalmuk sincs róla. A tünetek – mint a fogyás, a légszomj vagy a viszkető bőr – gyakran csak akkor jelentkeznek, amikor már szinte késő.

Lehetséges, hogy valaki a vesefunkciójának akár 90 százalékát is elveszíti anélkül, hogy bármit észrevenne

– figyelmeztet Fiona Loud, a Kidney Care UK szakpolitikai igazgatója a Ladbible cikkében.

A statisztikák ijesztőek: egy friss felmérés szerint a lakosság csaknem negyede rendszeresen, kontroll nélkül szedi ezeket a készítményeket, ami egyenes utat jelenthet a veseelégtelenség felé.

„A gyógyszernek ereje van ártani is”

Különösen azoknak kell vigyázniuk, akik magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel küzdenek. Nekik minden egyes szem Ibuprofen egy újabb orosz rulett.

A gyógyszereknek erejük van ártani, nem csak gyógyítani

– jelentette ki Oliver Picard, a brit Nemzeti Gyógyszerészeti Szövetség elnöke. Azt is hozzátette, hogy bár ezek a szerek hatékonyak, a betegeknek tisztában kell lenniük a hatásaikkal, különösen, ha eleve fennáll náluk a vesebetegség kockázata.