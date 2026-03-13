„A gyógyszereknek erejük van ártani, nem csak gyógyítani” – brutális figyelmeztetést adtak ki az orvosok
Azt hiszed, csak egy ártatlan szemet kapsz be a fejfájásodra? Pedig lehet, hogy a polcodon lévő fájdalomcsillapító nemcsak gyógyít, de alattomosan pusztíthatja a szervezetedet, sőt, akár végzetes is lehet.
Sokan úgy nyúlnak az Ibuprofenhez, az Aszpirinhez vagy a Naproxenhez, mintha csak cukorka lenne. Legyen szó egy makacs fejfájásról, menstruációs görcsről vagy ízületi fájdalomról, egy-egy népszerű fájdalomcsillapító gyors enyhülést ígér, de a szakértők most vörös kódos riasztást adtak ki. Ezek a szerek – bár hatékonyak – hosszú távú és mértéktelen alkalmazás esetén valódi méregként viselkedhetnek a szervezetben.
A nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) ugyan blokkolják a fájdalmat és a duzzanatot, de a látszólagos megkönnyebbülésnek ára van. Ha vény nélkül vásárolod őket, a szabály egyszerű: lázra maximum három napig, fájdalomra pedig legfeljebb tíz napig szedheted őket!
Veszélyes fájdalomcsillapító: a csendes gyilkos a vesédben
A túlzott gyógyszerfogyasztás nem játék. A Harvard Health szakértői szerint a tartós alkalmazás drasztikusan növeli a szívroham kockázatát, gyomorfekélyt okozhat, és tönkreteheti a májat. A legfélelmetesebb azonban az, amit a vesével művelnek.
A legfrissebb adatok szerint milliók élnek úgy krónikus vesebetegséggel, hogy fogalmuk sincs róla. A tünetek – mint a fogyás, a légszomj vagy a viszkető bőr – gyakran csak akkor jelentkeznek, amikor már szinte késő.
Lehetséges, hogy valaki a vesefunkciójának akár 90 százalékát is elveszíti anélkül, hogy bármit észrevenne
– figyelmeztet Fiona Loud, a Kidney Care UK szakpolitikai igazgatója a Ladbible cikkében.
A statisztikák ijesztőek: egy friss felmérés szerint a lakosság csaknem negyede rendszeresen, kontroll nélkül szedi ezeket a készítményeket, ami egyenes utat jelenthet a veseelégtelenség felé.
Különösen azoknak kell vigyázniuk, akik magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel küzdenek. Nekik minden egyes szem Ibuprofen egy újabb orosz rulett.
A gyógyszereknek erejük van ártani, nem csak gyógyítani
– jelentette ki Oliver Picard, a brit Nemzeti Gyógyszerészeti Szövetség elnöke. Azt is hozzátette, hogy bár ezek a szerek hatékonyak, a betegeknek tisztában kell lenniük a hatásaikkal, különösen, ha eleve fennáll náluk a vesebetegség kockázata.
Mit tegyél helyette?
A szakértő szerint érdemes megfontolni a Paracetamol-alapú alternatívákat, de a legjobb, amit tehetsz, ha beszélsz a gyógyszerészeddel. Ők a gyógyszerek szakértői, és segíthetnek megtalálni azt a módszert, ami nem küld a sírba.
