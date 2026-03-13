Jennifer Lopez őszintén vallott a szerelmi életéről

Jennfier Lopez őszintén beszélt szerelmi életéről, mióta szakított volt férjével Ben Affleck-el. Egészen elképesztő mennyiségű érdeklődés övezte és még övezi is Jennifer Lopez szerelmi életét, főleg, mikor volt férjével Ben Affleck-el a címlapokra kerültek, mikor úgy tűnt minden rendben közöttük.

Egy ideig boldognak tűnt Jennifer Lopez és Ben Affleck Fotó: Agence / Bestimage

Jennifer Lopez megnyílt szakítása óta

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata tündérmesének indult, bár Affleck nem igazán beszélt nyíltan érzéseiről, de Lopezt, többször is kifaggatták. Miután a két évig házasok voltak, majd elváltak 2025 januárjában végre, az emberek elkezdtek érdeklődni arról, hogy mit gondol most Jennifer Lopez, valamint mit vár jövőbeni kapcsolataitól.

Hamarosan meg fog jelenni egy interjú, amelyben Lopez, Juju Chang-al arról beszél, hogyan érzi magát egyedülállóként, és őszintén válaszol arra, hogyan is zajlik most a randi-élete. Jennifer Lopez ragaszkodott hozzá, hogy ő most nem siettette az ismerkedést.

Olyan jó most! Annyira boldog vagyok! Ez a legjobb. Egyszerűen nagyon jól érzem magam most

- idézi az énekesnő szavait az Unilad.

Elárulta, hogy ez ijesztő dolog volt számára fiatalon, sosem tudta, hogy képes lenne- e erre. Egyedül lenni. Arról is beszélt, hogyan viselte akkoriban a szakítást.

Mindent abba kellett hagynom, és egy év szünetet tartottam. Lemondtam a turnékat, és úgy döntöttem, hogy otthon maradok, és elfogadom a történteket, anélkül, hogy a munkámba, egy másik emberbe vagy bármi másba menekülnék. Csak ülök.

Juju Chad emlékezett rá, hogy akkoriban az énekesnő azt állította, hogy teljesen fejre állt az élete és kért, hogy fejtse ezt ki, mi is történt pontosan. „Így volt. Tényleg így éreztem. Otthon kellett lennem a gyerekeimmel, ez volt a prioritás akkoriban.”

Jennifer Lopez hozzátette, hogy meg akarta találni önmagát és nem akart senki más hibáztatni.

„Életemben először azt érzem, hogy szabad vagyok” - mondta énekesnő, kifejtve, hogy most igazán bízik magában és értékeli önmagát, ahelyett, hogy folyton szigorú lenne, vagy bizonygatnia kellene magát.