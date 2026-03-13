Napi horoszkóp: pozitív fordulatok következnek be ezeknek a csillagjegyeknek az életében
Vajon te is közöttük vagy? Mutatjuk a részleteket!
A 2026. március 13-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegy életében pozitív fordulatok következnek be. Mutatjuk, hogy kik és mire számíthatnak!
Kos
A Bak Holddal leföldelt energiák, a Merkúr szextiljével különösen erős megérzések érkeznek péntek 13-án. Most nem kell senkinek sem megfelelnie – csak saját magának! Sőt, minél inkább magára figyel, annál jobban alakulnak a dolgai. Használja ki ezt a szabadságot, amelyet most az univerzum kínál önnek.
Bika
Szerencsés híreket hallhat. Köztudott, hogy a pletykát nem kedveli, most azonban a pénteki Hold–Merkúr fényszög szerint nem pletykáról van szó. Nem kell attól tartania, hogy egy csomó felesleges körítésből kell kiszűrnie a lényeget. Valaki nagyon lényegre törően fogalmaz meg egy hasznos információt.
Ikrek
Pénteken végre megnyugodhat, fellélegezhet, és sokkal könnyedebb napra számíthat. Jó híreket kaphat valakivel vagy valamivel kapcsolatban, aki vagy ami miatt az utóbbi időben aggódott. A nap számos pozitív fejleményt tartogat önnek. Legyen igazán vidám péntek estéje!
Rák
Mostanában visszafogottabb és óvatosabb lehet. A pénteki Hold–Merkúr fényszög azonban bebizonyítja, hogy van önben lelkesedés és ambíció, mert egy téma nagyon erősen felkelti az érdeklődését. Mentális ereje ma a csúcson lehet, és akár egy spirituális élményben is része lehet.
Oroszlán
Pénteken rengeteg pozitív energia áramolhat ön körül, emiatt a szokottnál is bizakodóbban reagálhat az eseményekre. Elképzelhető, hogy még egy elsőre negatívnak tűnő információt is pozitívvá tud fordítani, amikor rájön, milyen lehetőségeket rejt magában.
Szűz
A kedvező fényszögek pénteken nagyon jó hatással lesznek önre. Éppen ezért ma bátran belekezdhet bármibe, amit szeretne. Igyekezzen úgy eltölteni a napot, hogy minél több olyan feladatot elvégezzen, amelyet az elmúlt napokban valamilyen okból halasztania kellett.
Mérleg
A Merkúr hátrálása miatt pénteken is előfordulhatnak információs „csúsztatások”. Érdemes nagyon körültekintőnek lennie, mielőtt ezekre reagálna. Ugyanakkor szerencsés fényszögek is segítik: a Merkúr megvilágosíthatja ön előtt az igazságot, ami végül nyertes helyzetbe hozhatja.
Skorpió
A Merkúr kedvező fényszögeket kap pénteken, ami igazán szerencsés előjeleket teremt minden kérdéses ügy számára. Ráadásul valaki egy helyzetben kellemes meglepetést okozhat, és pozitívan csalódhat benne. Most különösen erősen tapasztalhatja meg a telepátia jelenségét.
Nyilas
Pénteken erős késztetést érezhet arra, hogy hallassa a hangját. Felébredhet önben a vágy, hogy megossza gondolatait másokkal. Most valóban birtokában lehet annak a kivételes képességnek, hogy szavai erejével vezesse a többieket.
Bak
A Bak jegyében járó Hold most nagyon támogató fényszöget kap. Ennek köszönhetően nagy elismerést kaphat a munkájában és a párkapcsolatában is. Ez egy igazán sikeres és elégedettséggel teli nap lehet az ön számára.
Vízöntő
A Merkúr fényszöge önnek is pozitív fordulatokat jelez. Egy ügy vagy feladat, amelyről már azt hitte, le kell mondania róla, hirtelen a célegyenesbe kerülhet. Nagyon jól teszi, ha addig üti a vasat, amíg meleg.
Halak
Most az életében a hangsúly a tartós értékeken van, azokon, amelyek valóban számítanak. Ha szingli, mostanában érkezhet az életébe egy szerelem. Intuíciója olyan magas szinten működhet, hogy akár különleges, pszichikus élményei is lehetnek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre