Micsoda nasi: finom, egészséges és pillanatok alatt kész
Zseniális recept! Mentsd el, próbáld ki ezt az isteni nasit!
Mindenki szeret nassolni, egyesek a sósat, mások az édes ropogtatni valókat preferálják. Olyan emberek is vannak, akik egészséges nasikat szeretnének enni, nekik szól el ez a pofonegyszerű és nagyon finom süti receptje.
Édes, egészséges és egyszerű nasi – mi kell még?
Ha kipróbálod ezt a zabpelyhes-datolyás kekszet, akkor szinte biztos, hogy rögtön a kedvenceddé fog válni! A datolya egyszerre édes és egészséges, természetes cukrai miatt desszertekhez tökéletes, és rengeteg ásványi anyagot tartalmaz (kálium, kalcium, magnézium, szelén). Magas rosttartalma miatt elég belőle egy-két falat is a teltségérzethez.
Ez a keksz pedig egészséges, ínycsiklandó, és bűntudat nélkül fogyasztható. Tökéletes, ha szigorú diétát követsz, mert a gyümölcsből készült nassolnivaló remek kiegészítő lehet az étrendedhez.
Hozzávalók:
7-9 magozott datolya
125 ml tej (akármilyen)
45 g zabpehely
1 tk. sütőpor
csokipasztilla (opcionális)
Elkészítés:
Tedd a kimagozott datolyákat egy tálba, majd add hozzá a tejet. Ezután fogj egy villát és nyomd szét a gyümölcsöt, majd vegyítsd a tejjel, hogy egy datolyapasztához hasonló állagot érj el.
Öntsd a masszához a zabpelyhet, a sütőport és a csokipasztillát, majd jól keverd össze.
Ezután egy kanál segítségével alakíts ki a masszából kekszformákat és tedd egy sütőpapírral kibélelt tepsibe.
Előmelegített sütőben 180 fokon süsd 10-13 percig.
A kész sütiket tedd tányérra, és ha kihűlt, fogyaszthatod is – írja a life.hu.
Jó étvágyat!
