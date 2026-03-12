RETRO RÁDIÓ

Micsoda nasi: finom, egészséges és pillanatok alatt kész

Zseniális recept! Mentsd el, próbáld ki ezt az isteni nasit!

2026.03.12.
Létrehozva: 2026.03.12. 12:00
egészséges keksz diétás nasi

Mindenki szeret nassolni, egyesek a sósat, mások az édes ropogtatni valókat preferálják. Olyan emberek is vannak, akik egészséges nasikat szeretnének enni, nekik szól el ez a pofonegyszerű és nagyon finom süti receptje.

Datolya dobja fel a sütit! Ez az édes keksz tökéletes nasi még a diéta alatt is
Datolya dobja fel a sütit! Ez az édes keksz tökéletes nasi még a diéta alatt is (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Édes, egészséges és egyszerű nasi – mi kell még?

Ha kipróbálod ezt a zabpelyhes-datolyás kekszet, akkor szinte biztos, hogy rögtön a kedvenceddé fog válni! A datolya egyszerre édes és egészséges, természetes cukrai miatt desszertekhez tökéletes, és rengeteg ásványi anyagot tartalmaz (kálium, kalcium, magnézium, szelén). Magas rosttartalma miatt elég belőle egy-két falat is a teltségérzethez.

Ez a keksz pedig egészséges, ínycsiklandó, és bűntudat nélkül fogyasztható. Tökéletes, ha szigorú diétát követsz, mert a gyümölcsből készült nassolnivaló remek kiegészítő lehet az étrendedhez.

Hozzávalók:
7-9 magozott datolya
125 ml tej (akármilyen)
45 g zabpehely
1 tk. sütőpor
csokipasztilla (opcionális)

Elkészítés:
Tedd a kimagozott datolyákat egy tálba, majd add hozzá a tejet. Ezután fogj egy villát és nyomd szét a gyümölcsöt, majd vegyítsd a tejjel, hogy egy datolyapasztához hasonló állagot érj el.
Öntsd a masszához a zabpelyhet, a sütőport és a csokipasztillát, majd jól keverd össze.
Ezután egy kanál segítségével alakíts ki a masszából kekszformákat és tedd egy sütőpapírral kibélelt tepsibe.
Előmelegített sütőben 180 fokon süsd 10-13 percig.

A kész sütiket tedd tányérra, és ha kihűlt, fogyaszthatod is – írja a life.hu.

Jó étvágyat!

 

