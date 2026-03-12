Minden idők legjobb magyar női kosárlabdázójának, Kiss Lenkének a tetszését is elnyerte a női kosárlabda-válogatott japánok elleni magabiztos diadala. A csapat brillírozott az isztambuli világbajnoki selejtező-torna első fordulójában, Juhász Dorka teljesítménye pedig lenyűgözte a sportág legendáját.

A Juhász Dorka fémjelezte női kosárlabda-válogatott 1998 után juthat ki ismét a világbajnokságra Fotó: Dömötör Csaba

Női kosárlabda-válogatott: Juhász Dorka fantasztikus

A 35 pontot szerzett Juhász Dorka kitett magáért, női válogatottunknak végre van egy kulcsfigurája. Csak tartsa ezt a jó formáját! Erre adott minden, hiszen nem ok nélkül volt február legjobbja az Euroligában. Komplett kosaras, nem számít, hogy kétpontosért harcol, vagy távolról ereszt el háromponots dobást, lerí róla, hogy magabiztos, önbizalom dolgában csúcson van

– fogalmazott Kiss Lenke, aki az 1980-as moszkvai olimpián negyedik helyezett női válogatottunk kulcsjátékosa volt. Hozzátette: Juhász Dorka édesanyja, az Eb-bronzérmes Balázs Hajnalka lányához hasonlóan alázatos, és a sportágáért mindent elkövető játékos volt.

Dorka fejlődése az Egyesült Államokban eltöltött hat évének tudható be, az olasz Famila Basket Schio is új ismérvekkel vértezte fel, mostani együttese, a török Galatasaray, ahová tavaly nyáron írt alá, még felszabadultabbá tette, mondhatni, „hazai” környezetben játszik a vb-selejtezőn. Élenjáró kíván lenni abban, hogy 1998 után ismét kijussunk a világbajnokságra.

A csapat csütörtökön 15 óra 30 perckor Kanada ellen játssza második mérkőzését a világbajnoki selejtező-tornán (tv: M4 Sport)