RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt, de nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek bennünket

„Meg fogjuk védeni magunkat!” - közölte a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 14:35
Orbán Viktor Vecsés választás fenyegetés országjárás

Ahogy arról már beszámoltunk, a minap folytatódott Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök ezúttal Vecsésen járt.

2026.02.20_ Liszt Ferenc reptér sajtótájékoztató
Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Orbán Viktor: Meg fogjuk védeni magunkat!

Az eseményről a kormányfő most egy újabb rövid videórészletet közölt a közösségi oldalán. Orbán Viktor a posztjában kijelentette: Meg fogjuk védeni magunkat!

Mi nem keressük a bajt, de nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek bennünket. Meg fogjuk védeni magunkat! Nem engedünk a fenyegetésnek, letörjük az olajblokádot, és megnyerjük a választást!

- írja Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu