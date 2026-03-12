Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt, de nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek bennünket

Ahogy arról már beszámoltunk, a minap folytatódott Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök ezúttal Vecsésen járt.

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Orbán Viktor: Meg fogjuk védeni magunkat!

Az eseményről a kormányfő most egy újabb rövid videórészletet közölt a közösségi oldalán. Orbán Viktor a posztjában kijelentette: Meg fogjuk védeni magunkat!

Mi nem keressük a bajt, de nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek bennünket. Meg fogjuk védeni magunkat! Nem engedünk a fenyegetésnek, letörjük az olajblokádot, és megnyerjük a választást!

- írja Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.