Hátborzongató hobbi? Körtvélyessy Zsolt otthonában sokan frászt kapnának

Körtvélyessy Zsolt elismert színész: Jászai Mari-díjjal is kitüntetett, érdemes és kiváló művész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja, akinek alakításait az egész nemzet jól ismeri. Sokan azonban nem tudják róla, hogy furcsa szenvedélynek hódol.

Körtvélyessy Zsolt otthonában meglepő tárgyak sorakoznak (Fotó: MTVA)

Körtvélyessy Zsolt műtárgyak felé fordult

Körtvélyessy Zsolt gyűjtőszenvedélye már egészen korán elkezdődött.

„Gyerekkoromban bélyegkatalógusaim voltak” – idézte fel az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában a színművész, aki később a műtárgyak felé fordult. Felnőttként festményeket, képeket és grafikákat kezdett vásárolni, és ma már Magyarország legismertebb festőitől is őriz egy-egy alkotást. A gyűjteményben azonban nem csak hazai alkotások találhatók. A színész büszkén őriz egy eredeti grafikát a szürrealizmus spanyol mesterétől, Salvador Dalítól is! Emellett számos portré emlékezteti az egyetemes drámairodalom mesterére, William Shakespeare-re, akinek művei generációk színészeit inspirálták. Kollekciója tekintélyes részét azonban egy különleges téma uralja: különböző méretű és stílusú lóábrázolások és szobrok sorakoznak a művész otthonában.

Több tucat bohócot szerzett be az évek során a színművész, aki már tudja, kire hagyja az impozáns gyűjteményét (Fotó: MTVA)

Körtvélyessy Zsolt gyűjteménye: „Jelenleg úgy hetven van belőlük”

Mint mondta, egy film is meghatározó hatással volt gyűjtőszenvedélyére: Federico Fellini 1970-es évekbeli alkotása, amelyben a bohócok és a cirkusz különös világát mutatta be. Bár a bohócoktól sokan irtóznak, félnek, sőt, frászt kapnak: Körtvélyessy Zsolt egy rakás udvari bolonddal él egy fedél alatt…

Ezek általában öreg, szerencsétlen emberek, akik a közönség elé lépve fényt hoznak az ember életébe. Ez a kettősség engem mindig nagyon izgatott színészként. A bohóc mély karakter, egyszerre drámai és komikus, ezért gyűjtöm őket. Jelenleg úgy hetven van belőlük

– fejtette ki az elismert színművész, aki a kulturális műsorban még elárulta, hogy négy évvel ezelőtt új gyűjtemény született: a színművész pipák után kezdett kutatni – ma már mintegy negyven egyedi darabot őriz belőlük.