Hátborzongató hobbi? Körtvélyessy Zsolt otthonában sokan frászt kapnának
Értékes festmények, pipák és bohócok tömkelegével osztja meg otthonát a neves magyar színművész. Körtvélyessy Zsolt meglepő hobbijáról mesélt.
Körtvélyessy Zsolt elismert színész: Jászai Mari-díjjal is kitüntetett, érdemes és kiváló művész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja, akinek alakításait az egész nemzet jól ismeri. Sokan azonban nem tudják róla, hogy furcsa szenvedélynek hódol.
Körtvélyessy Zsolt műtárgyak felé fordult
Körtvélyessy Zsolt gyűjtőszenvedélye már egészen korán elkezdődött.
„Gyerekkoromban bélyegkatalógusaim voltak” – idézte fel az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában a színművész, aki később a műtárgyak felé fordult. Felnőttként festményeket, képeket és grafikákat kezdett vásárolni, és ma már Magyarország legismertebb festőitől is őriz egy-egy alkotást. A gyűjteményben azonban nem csak hazai alkotások találhatók. A színész büszkén őriz egy eredeti grafikát a szürrealizmus spanyol mesterétől, Salvador Dalítól is! Emellett számos portré emlékezteti az egyetemes drámairodalom mesterére, William Shakespeare-re, akinek művei generációk színészeit inspirálták. Kollekciója tekintélyes részét azonban egy különleges téma uralja: különböző méretű és stílusú lóábrázolások és szobrok sorakoznak a művész otthonában.
Körtvélyessy Zsolt gyűjteménye: „Jelenleg úgy hetven van belőlük”
Mint mondta, egy film is meghatározó hatással volt gyűjtőszenvedélyére: Federico Fellini 1970-es évekbeli alkotása, amelyben a bohócok és a cirkusz különös világát mutatta be. Bár a bohócoktól sokan irtóznak, félnek, sőt, frászt kapnak: Körtvélyessy Zsolt egy rakás udvari bolonddal él egy fedél alatt…
Ezek általában öreg, szerencsétlen emberek, akik a közönség elé lépve fényt hoznak az ember életébe. Ez a kettősség engem mindig nagyon izgatott színészként. A bohóc mély karakter, egyszerre drámai és komikus, ezért gyűjtöm őket. Jelenleg úgy hetven van belőlük
– fejtette ki az elismert színművész, aki a kulturális műsorban még elárulta, hogy négy évvel ezelőtt új gyűjtemény született: a színművész pipák után kezdett kutatni – ma már mintegy negyven egyedi darabot őriz belőlük.
