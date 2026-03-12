Március 15.: így lehet majd közlekedni, vásárolni vasárnap
Az 1848-as forradalom ünnepén idén is több helyen lesznek lezárások, forgalmi változások és az üzletek nyitvatartása is változik. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat március 15-ével kapcsolatban!
Megemlékezések, demonstrációk és különböző tematikus programok miatt több helyen kell lezárásokra számítani március 15-én, vasárnap. Ez hatással lesz a közösségi közlekedésre is. Emellett a boltok nyitvatartása is módosul a nemzeti ünnep miatt. Mutatjuk hogyan!
Itt lesznek lezárások a fővárosban március 15-höz kapcsolódóan
A rendőrség és a BKK tájékoztatása szerint lezárják a közúti forgalom elől:
- az Andrássy utat,
- az Oktogon és a Hősök tere közötti útszakaszt március 14-én, szombaton 0:00-tól március 16-án, hétfőn 2:00-ig,
- az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között utat március 14-én, szombaton 12:00-tól március 16-án, hétfőn 2:00-ig,
- a Podmaniczky utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között március 15-én, vasárnap 8:00-tól 20:00-ig,
- a Tűzoltó utcát a Ferenc körút és az Angyal utca között március 15-én, vasárnap 8:00-tól 20:00-ig,
- a Szabadság hidat március 15-én, vasárnap 12:00-tól 20:00-ig,
- a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között március 15-én, vasárnap 12:00-tól 22:00-ig,
- a Kodály köröndöt, a Városligeti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét március 15-én, vasárnap 14:00-tól 22:00-ig,
- az Árpád fejedelem útja–Margit híd–Jászai Mari tér–Szent István körút–Nyugati tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–Kossuth Lajos tér útvonalat március 15-én, vasárnap 10:00-tól 14:00-ig,
- a Bajcsy-Zsilinszky utat, a Váci utat a Nyugati tér és a Dózsa György út között, valamint a Nyugati téri felüljárót március 15-én, vasárnap 9:00-tól 16:00-ig,
- és a József Attila utcát, a Károly körutat, valamint a Deák Ferenc tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Andrássy út–Hősök tere útvonalat március 15-én, vasárnap 13:00-tól 16:30-ig.
Így változik a BKK közlekedési rendje a hétvégén
- Az 1-es, 2-es és 3-as metrót érintő változások: a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást a rendezvények résztvevőinek számától függően március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere közötti Kisföldalatti-megállókat 14:00 és 17:30 között biztonsági okokból lezárhatják.
- A 100E repülőtéri expresszjárat március 15-én 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között nem jár, a buszok a Kálvin térről indulnak a repülőtér felé.
- A 2, 2B, 23-as jelzésű villamosok március 14-én és 15-én rövidített útvonalon közlekednek, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) ideiglenes megállóig lehet utazni velük. A 4-es, 6-os villamosok március 14-én hajnalban 3:00 és 4:00 között a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között nem közlekednek, március 15-én pedig 9:30 és 10:10 között a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között járnak majd. 10:10 és 14:40 között pedig az Oktogon és a dél-budai végállomások között közlekednek csak, majd 14:40 és 16:00 között a Blaha Lujza tér és az Oktogon között nem közlekednek. A 17-es villamos március 15-én 10:10 és 13:00 között a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között nem közlekedik. A 19-es és 41-es villamosok március 15-én 9:30 és 13:00 között a Batthyány tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között szintén nem közlekednek. A 47-es és 49-es villamosok március 15-én 12:00 és 19:00 között dél-budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek csak.
- A 70-es és 78-as trolik március 15-én 12:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Kossuth Lajos tér helyett az Akácfa utcáig közlekednek. A 72-es trolik 9:00 és 16:00 között az Orczy tér felől csak a Deák Ferenc térig (9:00 és 13:00 között), illetve a Kálvin térig (13:00 és 16:00 között), Zugló felől pedig csak a Kossuth Lajos térig (9:00 és 12:00 között), illetve a Lehel térig (12:00 és 16:00 között) közlekednek. A 73-as trolik 9:00 és 12:00 között a Lehel tér helyett a Kossuth Lajos térig közlekednek, 12:00 és 20:00 között rövidített útvonalon, a Keleti pályaudvar és a Kápolna tér között közlekednek. A 75-ös trolik 12:00 és 20:00 között a Dózsa György út helyett a Városligetet megkerülve, a Hermina úton át közlekednek. A 76-os trolik pedig 12:00 és 20:00 között a Nyugati pályaudvar és az Izabella utca / Király utca között nem közlekednek.
- A 9-es buszjárat március 15-én 8:30 és 12:30 között a Zsigmond tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, 12:30 és 15:30 között pedig a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át jár majd. A 15-ös buszjárat 8:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Lehel tér és a Gyöngyösi utca között közlekedik, a 16-os buszok 13:00 és 15:00 között pedig a Deák Ferenc tér helyett a Széchenyi István térig közlekednek.
- A 20E, 30, 30A, 230-as buszok és a 79-es troli március 15-én 12:00 és 20:00 között módosított útvonalon, a Városligeten át közlekednek. A 26-os buszjárat 9:00 és 15:00 között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik. A 91, 191, 291-es buszok 9:00 és 15:00 között módosított útvonalon, a Nyugati pályaudvar helyett csak a Széll Kálmán térig közlekednek. A 105 és 210B jelű buszok pedig március 14-én, szombaton egész nap az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekednek, március 15-én pedig 9:00 és 16:00 között budai végállomásuktól a Batthyány térig, pesti végállomásuktól a Lehel térig közlekednek.
- Végül pedig a 178-as és 216-os buszok közlekedése is változik: vasárnap 13:00 és 15:00 között budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek - írja a BKK.
Így lesznek nyitva az üzletek március 15-én
A nemzeti ünnep miatt pedig módosul az üzletek nyitvatartása is: a legtöbb üzlet zárva lesz. Élelmiszer-vásárlásra a benzinkutakon lévő üzletekben, az éjjel-nappal nyitva tartó boltokban és az olyan kisebb boltokban lesz csak lehetőség, ahol nem alkalmazott, hanem maga a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. A gyógyszertárak is zárva lesznek, kivéve az ügyeletes gyógyszertárakat. Nyitva lesznek viszont a trafikok, vendéglátóhelyek, virágboltok és a mozik is.
