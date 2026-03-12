Március 15.: így lehet majd közlekedni, vásárolni vasárnap

Megemlékezések, demonstrációk és különböző tematikus programok miatt több helyen kell lezárásokra számítani március 15-én, vasárnap. Ez hatással lesz a közösségi közlekedésre is. Emellett a boltok nyitvatartása is módosul a nemzeti ünnep miatt. Mutatjuk hogyan!

Március 15-én több helyen is lezárásokra kell számítani. Fotó: Mediaworks archívum

Itt lesznek lezárások a fővárosban március 15-höz kapcsolódóan

A rendőrség és a BKK tájékoztatása szerint lezárják a közúti forgalom elől:

az Andrássy utat,

az Oktogon és a Hősök tere közötti útszakaszt március 14-én, szombaton 0:00-tól március 16-án, hétfőn 2:00-ig,

az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között utat március 14-én, szombaton 12:00-tól március 16-án, hétfőn 2:00-ig,

a Podmaniczky utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között március 15-én, vasárnap 8:00-tól 20:00-ig,

a Tűzoltó utcát a Ferenc körút és az Angyal utca között március 15-én, vasárnap 8:00-tól 20:00-ig,

a Szabadság hidat március 15-én, vasárnap 12:00-tól 20:00-ig,

a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között március 15-én, vasárnap 12:00-tól 22:00-ig,

a Kodály köröndöt, a Városligeti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét március 15-én, vasárnap 14:00-tól 22:00-ig ,

, az Árpád fejedelem útja–Margit híd–Jászai Mari tér–Szent István körút–Nyugati tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–Kossuth Lajos tér útvonalat március 15-én, vasárnap 10:00-tól 14:00-ig ,

, a Bajcsy-Zsilinszky utat, a Váci utat a Nyugati tér és a Dózsa György út között, valamint a Nyugati téri felüljárót március 15-én, vasárnap 9:00-tól 16:00-ig,

és a József Attila utcát, a Károly körutat, valamint a Deák Ferenc tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Andrássy út–Hősök tere útvonalat március 15-én, vasárnap 13:00-tól 16:30-ig.

Így változik a BKK közlekedési rendje a hétvégén

érintő változások: a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást a rendezvények résztvevőinek számától függően március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere közötti Kisföldalatti-megállókat 14:00 és 17:30 között biztonsági okokból lezárhatják. A 100E repülőtéri expresszjárat március 15-én 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között nem jár, a buszok a Kálvin térről indulnak a repülőtér felé.

március 15-én 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között nem jár, a buszok a Kálvin térről indulnak a repülőtér felé. A 2, 2B, 23-as jelzésű villamosok március 14-én és 15-én rövidített útvonalon közlekednek, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) ideiglenes megállóig lehet utazni velük. A 4-es, 6-os villamosok március 14-én hajnalban 3:00 és 4:00 között a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között nem közlekednek, március 15-én pedig 9:30 és 10:10 között a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között járnak majd. 10:10 és 14:40 között pedig az Oktogon és a dél-budai végállomások között közlekednek csak, majd 14:40 és 16:00 között a Blaha Lujza tér és az Oktogon között nem közlekednek. A 17-es villamos március 15-én 10:10 és 13:00 között a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között nem közlekedik. A 19-es és 41-es villamosok március 15-én 9:30 és 13:00 között a Batthyány tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között szintén nem közlekednek. A 47-es és 49-es villamosok március 15-én 12:00 és 19:00 között dél-budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek csak.

