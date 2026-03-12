RETRO RÁDIÓ

Békemenet: Március 15-én mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra

A hazádnak szüksége van rád! Március 15-én találkozunk a Békemeneten!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 16:11
március 15 ünnep zsarolás fenyegetés Békemenet

Mint az ismert, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) március 15-re ismét Békemenetet hirdetett. A béke kérdése most mindennél fontosabb, hiszen már nemcsak a szomszédunkban, de a Közel-Keleten is kirobbant a konfliktus.

Ukrajna pedig az olajblokád mellett, már direkt halálos fenyegetésekkel is igyekszik beleszólni a magyar választásokba. Ezért kell nemet mondani az ukrán zsarolásra.

Március 15-én mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. A hazádnak szüksége van rád!

- olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzésén.

 

