Békemenet: Március 15-én mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra
A hazádnak szüksége van rád! Március 15-én találkozunk a Békemeneten!
Mint az ismert, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) március 15-re ismét Békemenetet hirdetett. A béke kérdése most mindennél fontosabb, hiszen már nemcsak a szomszédunkban, de a Közel-Keleten is kirobbant a konfliktus.
Ukrajna pedig az olajblokád mellett, már direkt halálos fenyegetésekkel is igyekszik beleszólni a magyar választásokba. Ezért kell nemet mondani az ukrán zsarolásra.
Március 15-én mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. A hazádnak szüksége van rád!
- olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzésén.
