A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

A Tisza Párt az Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna címmel megjelent cikkünk miatt indított sajtópert. A cikk tárgya az augusztusban kiszivárgott, másfél oldalas szja-dokumentum volt.

A Tisza Párt keresetében olyan tartalmú helyreigazító közlemény közzétételére kérte kötelezni a szerkesztőséget, amely szerint a cikk állításával ellentétben nem létezik személyijövedelemadó-emelést előirányzó pártdokumentum a Tisza Pártnál. A párt szerint a cikk azt a hamis látszatot keltette, mintha a Tisza progresszív jövedelemadó bevezetését tervezné és szja-emelésre készülne.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokon helyt adott a keresetnek. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon azonban megváltoztatta az ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította – hasonlóan a Ripost ügyéhez.

A másodfokú bíróság indokolása szerint a sajtó-helyreigazítási per kereteit meghaladja az abban való állásfoglalás, hogy egy politikai párt programja ténylegesen tartalmaz-e adóemelésre vagy adócsökkentésre vonatkozó terveket. A választást megelőző időszak (választási kampány) lényege éppen az, hogy a konkurens pártok egymás programját (vagy annak, illetve a választók felé való kommunikálásának hiányát) különböző fórumokon bírálják, az ellenfél politikusai által (akár zárt körben) elmondottakat, a tudomásukra jutott tényeket, birtokukba került okiratokat a hivatalosan közzétett programmal összevetik, értelmezik, kritizálják, azok alapján következtetéseket vonnak le, és ezeket a választók saját javukra való meggyőzése érdekében éles bírálatok és állítások megfogalmazásával közvetítik. Az ellentétes politikai érdekű pártnak lehetősége van arra, hogy ezeket az állításokat a széles nyilvánosság előtt, a lehető legszélesebb fórumokat felhasználva cáfolja, és a saját álláspontok megjelenítése biztosítja a választók meggyőzésének lehetőségét. Értelemszerű, hogy ezen vita során mindegyik párt arra törekszik, hogy a másik pártnak „politikai hátrányt” okozzon, a politikai hátrány azonban a sértő jelleggel nem azonosítható.