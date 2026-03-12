Időzített bomba a város alatt: a legnagyobb csőtörések Budapesten – Galéria

A modern vízhálózat kiépítése a 19. század közepén indult. A csőtörések Budapesten több mint száz évre vezethetők vissza. Már az 1830-as években vascsöveket kezdtek használni a korábbi ólomcsövek helyett. A város gyorsan nőtt, ezért új szivattyútelepek és vízvezetékek épültek, például a Dunából szivattyúzott vízzel.

A felvétel a Teréz körút 9. szám előtt bekövetkezett víz főnyomóvezeték csőtörésekor készült, 1970. december 20-án (Fotó: Fortepan)

Csőtörések Budapesten – egy városi probléma története

Amikor 1873-ban létrejött Budapest, az első nagy vízcsőhálózatot is ekkor építették ki a város alatt. Ezek közül sok vezeték ma is a földben van, ezért a későbbi csőtörések jelentős része ezekhez az öreg csövekhez köthető. A 20. század elején már rendszeresen előfordultak csőtörések. Egy híres eset 1923-ban történt: egy jeges árvíz két helyen is elszakította a vízcsatornákat, ami Budapest vízellátásának mintegy 75%-át érintette, ezért a lakosság csak napi 5 órában kapott vizet. Ez megmutatta, hogy a város vízhálózata sérülékeny. A szocializmus idején sem volt a legmegbízhatóbb a minőség. A II. világháború után hatalmas lakótelepek épültek, és velük együtt új vízvezetékek is. Sok cső azbesztcementből vagy PVC-ből készült. Ezek gyorsan öregedtek és érzékenyek voltak a nyomásváltozásra. Az 1970-es években például súlyos volt a vízhiány és gyakoriak voltak a csőtörések, néha lajtoskocsikkal vitték a vizet a lakóknak. Az 1990-es években pedig már az elöregedett hálózat okozta a bajt. Ekkor cseréltek például a Nagykörút alatt a régi főnyomócsöveket.

Ennek ellenére a teljes hálózat cseréje nagyon lassan halad, mert Budapest alatt több ezer kilométer vízvezeték van. Napjainkban is sok csőtörés történik. Magyarországon évente közel 94 000 csőtörést regisztrálnak. Budapesten különösen az 1960–70-es években épült hálózat a problémás. A fő okok az elöregedett csövek, a talajmozgás és a hőmérséklet változás, vagy éppen a nagy forgalom az utak felett. De víznyomás-ingadozás is okozhatja a problémákat. Hétfőn egy öntöttvas vezeték sérült meg a 16. kerületben. A hatalmas csőtörés majdnem teljesen elnyelte az oda éppen beálló autót. Nem csak a közlekedés bénult le, de a környéken vízhiány és nyomáscsökkenés is volt.

Képgalériában mutatjuk a jelentősebb csőtöréseket Budapesten.