Időzített bomba a város alatt: a legnagyobb csőtörések Budapesten – Galéria
Víz és káosz Budapesten: csőtörések bénítják meg az utcákat több mint száz éve. Képgalériában mutatjuk a legíresebb eseteket.
A modern vízhálózat kiépítése a 19. század közepén indult. A csőtörések Budapesten több mint száz évre vezethetők vissza. Már az 1830-as években vascsöveket kezdtek használni a korábbi ólomcsövek helyett. A város gyorsan nőtt, ezért új szivattyútelepek és vízvezetékek épültek, például a Dunából szivattyúzott vízzel.
Csőtörések Budapesten – egy városi probléma története
Amikor 1873-ban létrejött Budapest, az első nagy vízcsőhálózatot is ekkor építették ki a város alatt. Ezek közül sok vezeték ma is a földben van, ezért a későbbi csőtörések jelentős része ezekhez az öreg csövekhez köthető. A 20. század elején már rendszeresen előfordultak csőtörések. Egy híres eset 1923-ban történt: egy jeges árvíz két helyen is elszakította a vízcsatornákat, ami Budapest vízellátásának mintegy 75%-át érintette, ezért a lakosság csak napi 5 órában kapott vizet. Ez megmutatta, hogy a város vízhálózata sérülékeny. A szocializmus idején sem volt a legmegbízhatóbb a minőség. A II. világháború után hatalmas lakótelepek épültek, és velük együtt új vízvezetékek is. Sok cső azbesztcementből vagy PVC-ből készült. Ezek gyorsan öregedtek és érzékenyek voltak a nyomásváltozásra. Az 1970-es években például súlyos volt a vízhiány és gyakoriak voltak a csőtörések, néha lajtoskocsikkal vitték a vizet a lakóknak. Az 1990-es években pedig már az elöregedett hálózat okozta a bajt. Ekkor cseréltek például a Nagykörút alatt a régi főnyomócsöveket.
Ennek ellenére a teljes hálózat cseréje nagyon lassan halad, mert Budapest alatt több ezer kilométer vízvezeték van. Napjainkban is sok csőtörés történik. Magyarországon évente közel 94 000 csőtörést regisztrálnak. Budapesten különösen az 1960–70-es években épült hálózat a problémás. A fő okok az elöregedett csövek, a talajmozgás és a hőmérséklet változás, vagy éppen a nagy forgalom az utak felett. De víznyomás-ingadozás is okozhatja a problémákat. Hétfőn egy öntöttvas vezeték sérült meg a 16. kerületben. A hatalmas csőtörés majdnem teljesen elnyelte az oda éppen beálló autót. Nem csak a közlekedés bénult le, de a környéken vízhiány és nyomáscsökkenés is volt.
Képgalériában mutatjuk a jelentősebb csőtöréseket Budapesten.
