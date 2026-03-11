„Találkoztam Jézussal!” – 18 nap után ébredt fel a kómából Gabe

„Találkoztam Jézussal!” – vallja az a férfi, akit 20 évesen megtapasztalt halál közeli élménye teljesen megváltoztatott a balesete után. Gabe Poirot a barátaival gördeszkázott a közeli parkban, amikor közel 50 km/h-s sebességgel elesett a gördeszkájával, és védőfelszerelés nélkül, fejjel előre a járdára zuhant. Eszméletlenül feküdt, miközben a barátai imádkoztak érte. Gabe később elmondta: tudatában volt barátai imáinak.

„Találkoztam Jézussal!” – vallja a fiatal férfi, miután balesete után 18 napig kómában volt (Fotó: Alexander Grey / unsplash.com – Képünk illusztráció)

„Találkoztam Jézussal!” – a férfi állítása sokkolta a környezetét

Gabe barátja, John Michael hívta fel a fiú szüleit, miközben a mentők már a kórház felé igyekeztek velük. A kórház sebészeti helyettese, Dr. Forrest „Dell” Moore elmondta, Gabe nagyon súlyos traumás agysérülést szenvedett.

„Amikor egy traumás agysérülés miatt mesterséges kómába helyezünk egy beteget, a kilátásai nem túl jók. Úgy értem, még ha vissza is tér a beteg az életbe, nagy a valószínűsége annak, hogy neurológiailag károsodik”

– árulta el dr. Moore. Az orvosok biztosították az oxigénellátást a sérült agya számára és igyekeztek minden támogatást megadni a gyógyuláshoz. Idővel egyre kritikusabbá vált a fiatal állapota, élet és halál között lebegett. Többen is imádkoztak a fiúért a közösségekben. A 18 napos kómát követően egy közeli családi barát, Ginger látogatta meg a kórházban, aki imádkozott azért, hogy Gabe mielőbb ébredjen fel. Ezzel kapcsolatban Gabe később egy YouTube videóban magyarázta el követőinek, mit is tapasztalt. Elmondta, hogy a kórházból egy másik világba került.

Azonnal tudtam, hogy az Úrral való való találkozás vár rám. Olyan helyre kerültem, amit átjár a tiszta dicsőség, a tiszta fény, a tiszta szeretet. S ahogy közelebb értem a város központjához, Isten ott várt rám. Ahogy megpillantottam, az egy csapásra mindent megváltoztatott. Ami pedig az értem mondott imákat illeti, nos, szó szerint láttam a szentek, illetve Isten fiainak és lányainak imáit. (...) Láttam, ahogy Isten gyönyörködik az imáinkban. Velünk sír és velünk örül. Olyan gyönyörű kép volt... Ahogy a vége felé közeledett az Úrral töltött időm, ezek az imák hidat képeztek a földön. Szó szerint láttam, ahogy ezek a hidak kialakulnak. És valóban, a hidak összeálltak, majd Jézus egyesítette magát velük, és egyre nagyobbak lettek. Egyre nagyobbak és nagyobbak. És mivel mindenki a földön volt, láttam Gingerhez hasonló emberek imáit. Láttam, ahogy imádkozik a testem felett. Láttam a szüleimet, a családomat és a barátaimat, és láttam, ahogy azok az imák egyenesen Krisztus szívébe érnek – ezek juttattak vissza az életbe

– meséli Gabe, aki a mellette és őérte imádkozó Ginger jelenlétében hirtelen kinyitotta a szemét. Érdekes módon teljesen elveszettnek és idegennek érezte magát. Pár nappal a kómából való felébredése után Gabe teljesen egészségesen elhagyta a kórházat – írja a The Mirror.

Ez nem más, mint egy csoda. És Isten kegyelmének köszönhető, hogy ma itt van, és teljesen felépült. Nagyon kevés olyan beteg van, akinek ilyen sérülései vannak, aki ilyen mértékű ellátást igényel, akit kómába helyeznek, nagyon kevés túlélő van, és még kevesebb, aki teljesen felépül

– mesélte döbbenten a sebész.