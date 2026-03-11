„Véget ért...” – Szikora Róbert váratlan bejelentést tett, ömlenek a kommentek

Fenyő Miklós halálhíre rajongók millióit ütötte szíven. Barátja és zenésztársa, Szikora Róbert úgy döntött, a Facebook-oldalán állít emléket Fenyő Miklósnak és a vele való barátságának egy archív fotósorozattal. A rajongók napról napra várták az újabb és újabb, szép emlékeket ébresztő képadagot.

Szikora Róbert archív fotókkal emlékezett Fenyő Miklóssal való barátságára (Fotó: Bors)

Szikora Róbert váratlan bejelentést tett: becsukta a közös emlékezést segítő naplóját

Véget ért a közös emlékezés, becsuktam a naplómat. Ez a kis múltidézés kizárólag Mikiről és a mi 52 éves barátságunkról szólt; az Ő emléke előtt tisztelegve nyitottam meg Nektek a személyes fotóarchívumomat. Köszönöm, hogy ennyien velem tartottatok! Köszönöm mindannyiótoknak, akik minden nap szívvel-lélekkel vártátok, és megnéztétek ezeket a képeket! Boldogsággal tölt el, hogy megoszthattam Veletek ezeket a kincseket, a közös emlékeket.

Robi

Ui: Miki még mindig várja az imáinkat!

– írta Szikora Róbert a közösségi oldalán. A bejegyzésére rengeteg hozzászólás érkezett. Íme néhány.

„Mi köszönjük neked, hogy megosztottad velünk személyes emlékeidet! Jó volt látni ezeket a fényképeket, benneteket!,Felidézhettük mi is újra a fiatalságunkat! Még egyszer: hálásan köszönöm!”

– reagált egy rajongó.

„Szerintem biztos lesz még olyan fotó, amiről nem is gondolnád, hogy előkerül a rajongóid táborából! Csak próbaképpen irj egy folytatást, hiszen én úgy érzem, nem lehet ezt az időszakot az életedből ilyen egyszerűen lezárni! Azt a szeretetetet pláne nem. Talán nem is lehet soha, hiszen ezek nyitott érzések, akik szeretnek benneteket és ezt amit képviseltek, nem felejtjük el soha!”

– ösztönözte folytatásra kedvencét más.

„Nagyon köszönjük Robi, hogy megosztottad velünk ezeket a becses emlékképeket. Nagy örömmel néztem, jó volt így együtt látni benneteket.”

– hálálkodott egy kommentelő.



