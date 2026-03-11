RETRO RÁDIÓ

„Véget ért...” – Szikora Róbert váratlan bejelentést tett, ömlenek a kommentek

Az R-GO és a Hungaria együttes sztárjának szavaira száznál is több hozzászólás érkezett. Szikora Róbert döntött.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.03.11. 10:30
Szikora Róbert Fenyő Miklós fotóarchívum

Fenyő Miklós halálhíre rajongók millióit ütötte szíven. Barátja és zenésztársa, Szikora Róbert úgy döntött, a Facebook-oldalán állít emléket Fenyő Miklósnak és a vele való barátságának egy archív fotósorozattal. A rajongók napról napra várták az újabb és újabb, szép emlékeket ébresztő képadagot.

Szikora Róbert archív fotókkal emlékezett Fenyő Miklóssal való barátságára
Szikora Róbert archív fotókkal emlékezett Fenyő Miklóssal való barátságára (Fotó: Bors)

Szikora Róbert váratlan bejelentést tett: becsukta a közös emlékezést segítő naplóját

Véget ért a közös emlékezés, becsuktam a naplómat. Ez a kis múltidézés kizárólag Mikiről és a mi 52 éves barátságunkról szólt; az Ő emléke előtt tisztelegve nyitottam meg Nektek a személyes fotóarchívumomat. Köszönöm, hogy ennyien velem tartottatok! Köszönöm mindannyiótoknak, akik minden nap szívvel-lélekkel vártátok, és megnéztétek ezeket a képeket! Boldogsággal tölt el, hogy megoszthattam Veletek ezeket a kincseket, a közös emlékeket.
Robi
Ui: Miki még mindig várja az imáinkat!

– írta Szikora Róbert a közösségi oldalán. A bejegyzésére rengeteg hozzászólás érkezett. Íme néhány.

„Mi köszönjük neked, hogy megosztottad velünk személyes emlékeidet! Jó volt látni ezeket a fényképeket, benneteket!,Felidézhettük mi is újra a fiatalságunkat! Még egyszer: hálásan köszönöm!”
– reagált egy rajongó.

„Szerintem biztos lesz még olyan fotó, amiről nem is gondolnád, hogy előkerül a rajongóid táborából! Csak próbaképpen irj egy folytatást, hiszen én úgy érzem, nem lehet ezt az időszakot az életedből ilyen egyszerűen lezárni! Azt a szeretetetet pláne nem. Talán nem is lehet soha, hiszen ezek nyitott érzések, akik szeretnek benneteket és ezt amit képviseltek, nem felejtjük el soha!”

– ösztönözte folytatásra kedvencét más.

„Nagyon köszönjük Robi, hogy megosztottad velünk ezeket a becses emlékképeket. Nagy örömmel néztem, jó volt így együtt látni benneteket.”

– hálálkodott egy kommentelő.  


 

 

