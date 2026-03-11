RETRO RÁDIÓ

Békefi Viki elárulta: „Már tudjuk a kisbaba nemét”

Békefi Viki és Feng Ya Ou a második kisbabáját várja. Békefi Viki elárulta, hogy nagyon jól viseli a várandósságot, és már nagyon várják, hogy a kezükben tarthassák a picit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 11:30
Békefi Viki várandós Feng Ya Ou terhes baba

Békefi Viki és Feng Ya Ou idén februárban jelentette be, hogy újra szülői örömök elé néz. Azóta a pár nem adott hírt magáról, de most végre a közösségi oldalon megtörte a csendet. A fiatalok már alig várják, hogy  a kezükben tarthassák a második gyermeküket. Viki elmondta, hogy mikorra várják a babát és azt is elmesélte, hogyan viseli a várandósságot. „Nyár közepére várjuk a kisbabánkat. Jelenleg a várandósság huszonkettedik hetében járok és hála az égnek, minden rendben van, nagyon jól vagyok” – újságolta az énekesnő.

Békefi Viki nyáron hozza világra a második gyermekét.
Békefi Vikiék nyár közepére várják második gyermeküket (Fotó: hot! magazin/archív)

Békefi Viki: „Már tudjuk, a baba nemét”

A gyönyörű kismama azt is elárulta a követőinek, hogy már azt is tudják, mi a születendő kisbaba neme. Már azt is tudjuk, hogy mi a baba neme, de sajnos még nem árulhatom el” – titkolózott a kismama, amire férje Feng Ya Ou hangosan rávágta: 

„Fiú….vagy lány…” viccelődött követőivel a házaspár.

Békefi Viki azt is elújságolta, hogy a kisbaba már nagyon aktív, folyton mocorog és mindenre reagál, igaz, édesapja előtt még kicsit szégyenlős.

Nagyon sokat mozog a kisbaba, már az apukája is érezte, igaz csak egyszer, de a nagy tesója is ezt csinálta, hát még kicsit várat magára

– mondta viccesen az énekesnő.

Békefi Viki tudatosan készül a szülésre.
Békefi Viki és férje, Feng Ya Ou már nagyon várja a második baba megszületését (Fotó: Kunos Attila)

Fontos az együtt töltött idő

Az énekes házaspár nagyobbik gyermekéről Liziről is hírt adott. A fiatal anyuka elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy elsőszülött gyermekük ne szenvedjen hiányt a figyelemben, így ő is örömmel tudja várni a kis testvérét.

Lizi hetente három napot jár bölcsibe, amit nagyon szeret és szeptembertől pedig már kezdi az ovit. Figyelek arra, hogy a lehető legtöbb időt vele töltsem. Velünk együtt már ő is nagyon várja, hogy megérkezzen a kis tesója

– osztotta meg követőivel a kismama.

Békefi Viki azt is elmondta, hogy ez egy nagyon megterhelő időszak a számukra, mert a babavárás mellett építkeznek, közben rengeteg fellépésük is van, és mindemellett Lizivel is szeretnének a lehető legtöbb időt tölteni, viszont ezt egyáltalán nem bánja, mert ez egy boldog időszak.

 

