Nem akármibe fektette pénzét a Fradi korábbi közönségkedvence

Befektette a kemény munkával megkeresett pénzét Tokmac Nguen. A norvég labdarúgó 2019 és 2024 között volt a Ferencváros játékosa, 193 mérkőzésen 47 gólt lőtt és 33 gólpasszt adott zöld-fehér színekben, amivel igazi közönségkedvenccé vált Magyarországon. Az idén a szaúdi ligába igazolt támadó időközben elindította saját vállalkozását, amivel betört a divatiparba.

Tokmac Nguen betört a divatszakmába (Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport)

Tokmac Nguen vállalkozást indított

A Trust Few ruhamárka – amelynek a külföldi cégbejegyzés szerint Tokmac Nguen az egyedüli tulajdonosa – kiváló minőségű hétköznapi darabokat kínál. Olyan utcai viseletet, amelyet bármilyen környezetben hordhat ember. Mindezt saját megítélésük szerint megfizethető áron adják.

Legyetek merészek és kreatívak a ruháinkkal. A márka és a név mögött egy történet áll, amivel biztosan sokan tudnak azonosulni

– olvasható a márka weboldalán, ahol egy póló 700 norvég koronába (24 ezer Ft), egy melegítőnadrág 1300 norvég koronába (44 ezer Ft), míg egy melegítőfelső 1500 norvég koronába (51 ezer Ft) kerül. Kaphatók még kiegészítőként téli sapkák is, azok ára 550 norvég korona (19 ezer Ft).

Tokmac Nguen öt magyar bajnoki címet és egy Magyar Kupa-aranyérmet nyert az FTC-vel, valamint a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportkörébe is bejutott a csapattal.

Sok játékossal jóban vagyok még mindig. Mivel sokáig a Fradiban futballoztam, sok emberrel közel kerültünk egymáshoz, mondhatom, hogy barátok lettünk. Van olyan korábbi játékos is, akivel rendszeresen beszélek. A klubról, amit képviselt, a szurkolók eufóriájáról és természetesen a játékosokkal megélt élményekről. Mindannyiunk számára, akik játszottak a Fradiban, nagyon új és különleges kapcsolatunk volt és alakult ki a klubbal, a szurkolókkal. Szóval, amikor beszélek a játékosokkal, mindig nagy tisztelettel beszélgetünk és mesélünk a Fradiról

– nyilatkozta nemrég a fradi.hu-nak a norvég focista.