„Érzelmes pillanat” – Visszatért a Fradi-szurkolók kedvence

Örömmel emlékezik vissza a Bajnokok Ligája-főtáblás szereplésre. Tokmac Nguen sosem felejti a Fradiban aratott sikereket.
A 30, illetve 5 évvel ezelőtti Bajnokok Ligája-szereplés évfordulója alkalmából szervezett minapi díszvacsorára visszatért a Groupama Arénába a Fradi-szurkolók hajdani kedvence, Tokmac Nguen.
A 2019-től öt évig a Fradiban szerepelt, ma már a svéd Djurgardenben futballozó, 31 éves norvég támadó exkluzív interjút adott a FradiMédiának. A zöld-fehérekkel ötszörös bajnok, Magyar Kupa-győztes Tokmacnak elévülhetetlen érdemei voltak a 2020-as BL-főtáblára jutásban, többek között a Celtic elleni idegenbeli selejtezőn szerzett győztes góljával.
„Kétségtelenül az volt az egyik legfontosabb találat, amelyet pályafutásom során szereztem. Jó érzésekkel gondolok vissza az egész BL-menetelésre. A legérzelmesebb pillanat a Molde elleni playoff-visszavágót követően történt. Norvégiában 3-3-ra végeztünk, majd hazai pályán 0-0-val, idegenben lőtt gólokkal harcoltuk ki a főtáblára kerülést. Sohasem felejtem el az ünneplés pillanatait! Minden másodpercét élveztem a BL-szereplésünknek! Elképesztően nehéz csoportba kerültünk, a legjobb csapatok közül kettőt is mellénk sorsoltak, ennek ellenére igyekeztünk tisztesen helyt állni, s örömet szerezni a szurkolóinknak.
Azért az elég menő volt, hogy a Barcelonát és a Juventust is tétmeccsen láthatták a drukkerek Magyarországon
– emlékezett vissza Tokmac Nguen, aki a mostani díszvacsorára is örömmel, csupa jó érzéssel tért vissza a Fradi-pályára.
„Fantasztikus érzés volt találkozni a korábbi csapattársaimmal, jó volt velük beszélgetni, nosztalgiázni. Érzelmes pillanat volt ismét belépni a korábbi sikerek helyszínére. Nagyon sok emlékezetes meccset játszottam a Groupama Arénában, a szurkolók mindig félelmetes hangulatot varázsoltak a stadionba. Jó játékosok és jó emberek alkották az együttest. Kiemelném az egységet, nagyon jól tudtunk kapcsolódni egymáshoz, a nehéz szituációkban mindig kisegítettük egymást. Ez volt az egyik legegységesebb csapat, amelyikben játszottam” – mondta Tokmac, hozzátéve, hogy sok korábbi csapattársával máig jó kapcsolatot ápol.
Ami pedig a Fradi idei Európa-liga-szereplését illeti:
„Igyekszem követni a Ferencváros mérkőzéseit. Az látszik, hogy évről évre fejlődik az együttes. Joggal lehet bízni benne, hogy sikerül még tovább jutnia a csapatnak, mint az előző idényben. Emlékezetes szezont várok a Fraditól Európában!”
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.