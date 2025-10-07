„Érzelmes pillanat” – Visszatért a Fradi-szurkolók kedvence

A 30, illetve 5 évvel ezelőtti Bajnokok Ligája-szereplés évfordulója alkalmából szervezett minapi díszvacsorára visszatért a Groupama Arénába a Fradi-szurkolók hajdani kedvence, Tokmac Nguen.

Tokmac Nguen felejthetetlen élményeket és örök barátságokat őriz a Fradinál töltött éveiből (Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport)

A 2019-től öt évig a Fradiban szerepelt, ma már a svéd Djurgardenben futballozó, 31 éves norvég támadó exkluzív interjút adott a FradiMédiának. A zöld-fehérekkel ötszörös bajnok, Magyar Kupa-győztes Tokmacnak elévülhetetlen érdemei voltak a 2020-as BL-főtáblára jutásban, többek között a Celtic elleni idegenbeli selejtezőn szerzett győztes góljával.

„Kétségtelenül az volt az egyik legfontosabb találat, amelyet pályafutásom során szereztem. Jó érzésekkel gondolok vissza az egész BL-menetelésre. A legérzelmesebb pillanat a Molde elleni playoff-visszavágót követően történt. Norvégiában 3-3-ra végeztünk, majd hazai pályán 0-0-val, idegenben lőtt gólokkal harcoltuk ki a főtáblára kerülést. Sohasem felejtem el az ünneplés pillanatait! Minden másodpercét élveztem a BL-szereplésünknek! Elképesztően nehéz csoportba kerültünk, a legjobb csapatok közül kettőt is mellénk sorsoltak, ennek ellenére igyekeztünk tisztesen helyt állni, s örömet szerezni a szurkolóinknak.

Azért az elég menő volt, hogy a Barcelonát és a Juventust is tétmeccsen láthatták a drukkerek Magyarországon

– emlékezett vissza Tokmac Nguen, aki a mostani díszvacsorára is örömmel, csupa jó érzéssel tért vissza a Fradi-pályára.

A Fradi az Európa-ligában menetrend, keret, pénzdíj

Tokmac Nguen: Érzelmes pillanat volt

„Fantasztikus érzés volt találkozni a korábbi csapattársaimmal, jó volt velük beszélgetni, nosztalgiázni. Érzelmes pillanat volt ismét belépni a korábbi sikerek helyszínére. Nagyon sok emlékezetes meccset játszottam a Groupama Arénában, a szurkolók mindig félelmetes hangulatot varázsoltak a stadionba. Jó játékosok és jó emberek alkották az együttest. Kiemelném az egységet, nagyon jól tudtunk kapcsolódni egymáshoz, a nehéz szituációkban mindig kisegítettük egymást. Ez volt az egyik legegységesebb csapat, amelyikben játszottam” – mondta Tokmac, hozzátéve, hogy sok korábbi csapattársával máig jó kapcsolatot ápol.