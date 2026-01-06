RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell: közös videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a felvételt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 14:40
fejlesztés Orbán Viktor Szentkirályi Alexandra Budapest

Különleges videóval jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A felvételen Szentkirályi Alexandrával közösen láthatóak.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Szentkirályi Alexandrával csinált közös videót Fotó: NurPhoto via AFP

A budapesti Fidesz elnöke ebben arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondjon fel egy rövid részletet egy videóhoz, ami azt mutatja be, hogy kormány milyen fejlesztéseket csinált Budapesten.

Itt van a város, vagyunk lakói Maradunk itten, maradunk itt, maradunk

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu