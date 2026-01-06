Ezt látnod kell: közös videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor

Különleges videóval jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A felvételen Szentkirályi Alexandrával közösen láthatóak.

Orbán Viktor Szentkirályi Alexandrával csinált közös videót Fotó: NurPhoto via AFP

A budapesti Fidesz elnöke ebben arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondjon fel egy rövid részletet egy videóhoz, ami azt mutatja be, hogy kormány milyen fejlesztéseket csinált Budapesten.

Itt van a város, vagyunk lakói Maradunk itten, maradunk itt, maradunk

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.