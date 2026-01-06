Ezt látnod kell: közös videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a felvételt.
Különleges videóval jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A felvételen Szentkirályi Alexandrával közösen láthatóak.
A budapesti Fidesz elnöke ebben arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondjon fel egy rövid részletet egy videóhoz, ami azt mutatja be, hogy kormány milyen fejlesztéseket csinált Budapesten.
Itt van a város, vagyunk lakói Maradunk itten, maradunk itt, maradunk
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre