„Megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – Kijevből jelentkezett be a tényfeltáró küldöttség vezetője

Mint arról hírt adtunk, Czepek Gábor és a tényfeltáró küldöttség szerdán elindult a Barátság kőolajvezetékhez Ukrajnába. Az államtitkár napközben még a határról jelentkezett be, szerda este pedig Kijevből adott életjelet.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Czepek Gábor korábban elmondta, a magyar kormány azért hozta létre ezt a küldöttséget, hogy meggyőződjön a Barátság kőolajvezeték állapotáról és az újraindítás feltételeit megteremtse.

„Megy a ramazuri a küldöttségünk körül”

– közölte szerda esti videójában Czepek Gábor. További részletekért nézd meg a felvételt!



