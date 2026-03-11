RETRO RÁDIÓ

„Megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – Kijevből jelentkezett be a tényfeltáró küldöttség vezetője

Czepek Gábor államtitkár friss videóval jelentkezett szerda este.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 21:38
Barátság kőolajvezeték Ukrajna Czepek Gábor

Mint arról hírt adtunk, Czepek Gábor és a tényfeltáró küldöttség szerdán elindult a Barátság kőolajvezetékhez Ukrajnába. Az államtitkár napközben még a határról jelentkezett be, szerda este pedig Kijevből adott életjelet.

Barátság kőolajvezeték
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Czepek Gábor korábban elmondta, a magyar kormány azért hozta létre ezt a küldöttséget, hogy meggyőződjön a Barátság kőolajvezeték állapotáról és az újraindítás feltételeit megteremtse.

„Megy a ramazuri a küldöttségünk körül” 

– közölte szerda esti videójában Czepek Gábor. További részletekért nézd meg a felvételt!


 

 

