„Megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – Kijevből jelentkezett be a tényfeltáró küldöttség vezetője
Czepek Gábor államtitkár friss videóval jelentkezett szerda este.
Mint arról hírt adtunk, Czepek Gábor és a tényfeltáró küldöttség szerdán elindult a Barátság kőolajvezetékhez Ukrajnába. Az államtitkár napközben még a határról jelentkezett be, szerda este pedig Kijevből adott életjelet.
Czepek Gábor korábban elmondta, a magyar kormány azért hozta létre ezt a küldöttséget, hogy meggyőződjön a Barátság kőolajvezeték állapotáról és az újraindítás feltételeit megteremtse.
„Megy a ramazuri a küldöttségünk körül”
– közölte szerda esti videójában Czepek Gábor. További részletekért nézd meg a felvételt!
