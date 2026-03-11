Kocsis Máté: az, hogy egy katonaviselt ember gyerekeket fenyegessen, az egy gyáva, férfiatlan dolog

Mint arról beszámoltunk: egy volt ukrán altábornagy nemcsak Orbán Viktort, hanem a miniszterelnök hozzátartozóit is célkeresztbe vette. A Hír TV ennek kapcsán Kocsis Mátét, Siklósi Pétert és Deák Dánielt kérdezte.

Fotó: Polyák Attila / MW

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját.

„Ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. A karma elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni”

– jelentette ki Omelcsenko. Azt is hozzátette: „Gondolkodjon el Orbán Viktor az öt gyermekén, hat unokáján.” A tábornok beszélt arról is, hogy reméli, az ellenzék győz az április 12-ei választáson.

A témában Kocsis Máté is megszólalt a Hír TV-nek. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője elmondta, nem példa nélküli az elmúlt időszakban, hogy külföldről próbálnak nyomást gyakorolni hazánkra.

Az ukránok célja az, hogy beavatkozzanak minden eszközzel a magyar választásokba, és Magyar Pétert segítsék hatalomra

– mutatott rá a politikus, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.

Omelcsenko radikális hangvételű üzenetével kapcsolatban így fogalmazott: „Az, hogy egy katonaviselt ember gyerekeket fenyegessen, az egy gyáva, férfiatlan dolog.”

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szintlépésnek nevezte, hogy ezúttal nemcsak egy politikai szereplőt, hanem annak családját is megfenyegették.

Deák Dániel rámutatott, Zelenszkij kinyitotta Pandora szelencéjét. Az ukrán elnök nemrég halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A XXI. Század Intézet vezető elemzője az újabb fenyegetést különösen aggasztóak és riasztóak nevezte annak a fényében, hogy a kampányidőszakban nyilvános események vannak, a miniszterelnök is országjárásra megy.