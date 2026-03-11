Orbán Viktor: Legyünk minél többen!
Elképesztően látványos videóval üzent a miniszterelnök.
Három mondat, egyetlen nagyon erős üzenet. „Március 15., Békemenet. Irány a Kossuth tér. Legyünk minél többen!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Nézd meg a nem mindennapi videót!
