Vomberg Frigyes totál kiakadt: „Amit csinálsz, az egy nulla!"

A Séfek Séfe szereplői olykor igencsak feszült pillanatokat okoznak Vomberg Frigyesnek, Tischler Petrának és Krausz Gábornak. A három séf gyakran ki is osztja a csapatát, vagy annak egy-egy tagját, ha úgy látják, nem a versenyhez méltón viselkednek. Most a pirosak határozott vezetője akadt ki, annyira, hogy Molnár Dáviddal, a csapat talán legerősebb tagjával közölte, nem való ebbe a konyhába.

A Séfek Séfe 7. évadában is akadnak idegtépő pillanatok bőven, most Vomberg Frigyesnél szakadt el a cérna (Fotó: TV2)

Ahogy már megszokhattuk a Séfek Séfe 2026-os évadában, a mai csapatfőzést is nehezítette jó néhány furfangos csavar, aminek egyik versenyző sem tudott igazán örülni. Ez persze a séfekre egyaránt igaz, ugyanis Vomberg Frigyes szinte nézni sem bírta, mit művelnek a pirosak, majd csúnyán ki is osztotta őket, különösen Dávidot, aki eddig a piros csapat legprofibb tagjaként igencsak nyeregben érezte magát.

Ez a munka, amit csináltatok, egy moslék. Ahogy te viselkedsz az nem idevaló, ezt most elmondom. Az a hiszti, amit te itt csinálsz, mint csapatvezető, hogy én mondok valamit, és te nekiállsz csapkodni, az nem idevaló. Tehát ez így nem megy, amit csinálsz, az nulla

– jelentette ki Vomberg Frigyes Dávidhoz fordulva, aki láthatóan igencsak ledöbbent a séfje szavain.

Vomberg Frigyes versenyzői csúnyán beégtek, a séf ha tehetné, közülük választaná ki Séfek Séfe mai kiesőjét (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzői összeomlottak

Bár még a kóstolásról, és az eredményekről semmit sem lehetett tudni, a séf a főzés és a tányéron látottak alapján kijelentette, szerinte csúnyán el fognak vérezni az étellel. Ráadásul a tét most jóval nagyobb, mint az eddigi főzéseknél, ugyanis most nem a védettségért küzdenek a versenyzők, hanem a nap séfe kitűző mellett, 1 millió forintot és a GoldenBrug nagyköveti címet is bezsebelheti.

Normális ételt kellett volna tálalni. Ez moslék volt, amit csináltatok, és megy a hiszti, mindenki hisztizik. Ez úgy, ahogy van egy baklövés, ehetetlen

– jelentette ki a négy piros versenyzőn végignézve, akik a súlyos bírálat hallatán mélyen magukba roskadtak.

De persze a séf maga sem tudhatja, hogy a többi csapat étele hogyan sikerült. Na, meg hogy a kóstolóknak melyik tányér fog a legjobban ízleni. Így az, hogy a csapata, milyen eredménnyel zárja a feladatot, csak a Séfek Séfe mai adásából derül ki, 19:55-től a TV2-n!