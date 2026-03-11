RETRO RÁDIÓ

Világszerte több, mint 70 millió nő használja a fogamzásgátlót, ami agydaganatot okozhat

Sokkoló beszámoló látott napvilágot. Négy agydaganata lett egy nőnek, aki fogamzásgátló injekciót kapott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 16:00
Amikor Kerry Sharples 2025-ben fájdalmat kezdett el tapasztalni a bal oldalában, azt hitte, mindössze csak egy vírusfertőzésről van szó. Majd mikor a fájdalom átterjedt a jobb fülére, a 45 éves nő megemlítette háziorvosának problémáját. Kis idővel később kiderült, hogy az agydaganat okozza tüneteit.

A fogamzásgátlók miatt agydaganat alakult ki a nőnél

Sokáig nem derült ki a problémája, csak miután MRI-re és vérvizsgálatra utalták. Ekkor vált világossá, hogy négy daganat is felelős fájdalmaiért, amelyek az agyában helyezkednek el. Az orvosilag meningjoma-nak nevezett daganat a szeme mögött 3,5 centiméterrel volt. A Crewe-i kétgyermekes anyuka állítása szerint az orvosok azt felelték, hogy a 21 évig szedett fogamzásgátló oltás lehet a felelős az agydaganatokért, és azt tanácsolták, hogy hagyjon fel velük. 

Kutatások szerint a medroxiprogeszteron tartalmú fogamzásátló injekciók akár 500%-al is növelhetik a daganatok kialakulását, bár az összkockázat nem ilyen magas. A jóindulatú, nem rákos daganatok okozhatnak

  • rohamokat, 
  • szédülést, 
  • vakságot, 
  • halláskárosodást, 
  • fejfájást 
  • és memóriaproblémákat.

Bánom, hogy beadtam magamnak ezeket az injekciókat. Most már annyira ostobán hangzik, hogy egyszerűen nem akartam menstruálni, folytattam a szedését, és most négy agydaganatom van

- idézi Kerry Sharples szavait a The Sun.

Lánya születése után kérte az injekciókat, hogy megállítsa a menstruációját, de már ostobaságnak tartja. Ha említették volna a daganatokat, minden más lett volna. Ráadásul a fájdalmon kívül nagyon más tünete nem jelentkezett. Időnként elkezdett remegni, de a menopauza előtt állapotra fogta.

A diagnózis megérkezése után abbahagyta a fogamzásgátló injekciók beadagolását, teljesen lesokkolódott. A nő abban reménykedik, hogy a daganatok a fejében zsugorodni fognak, most, hogy nem növeli méretüket tudattalanul.

Rendkívül dühös, hogy az orvosok, akik annak idején nem figyelmeztették őt, egyszerűen tovább praktizálhatnak. Az NHS kiadásait felügyelő szervezet a National Institute for Health and Care Excellence (NICE) frissítésében a gyógyszermellékhatásai között felsorolta már a meningiómát, hosszabb távú kockázatként.

„A legtöbb ember számára a [gyógyszer] előnyei messze meghaladják a kockázatokat, de azt tanácsoljuk mindenkinek, akinek bármilyen aggálya van, hogy beszéljen háziorvosával, gyógyszerészével vagy fogamzásgátló szolgáltatójával” - írja a Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Szabályozó Ügynökség.

Mivel a gyógyszert az elmúlt 30 évben hatvan országban engedélyezték, így az orvosokhoz vezénylik, azokat, akiknek bármilyen aggályuk felmerül a termékekkel kapcsolatban. Világszerte több, mint 70 millió nő használja.

 

