Világszerte több, mint 70 millió nő használja a fogamzásgátlót, ami agydaganatot okozhat

Amikor Kerry Sharples 2025-ben fájdalmat kezdett el tapasztalni a bal oldalában, azt hitte, mindössze csak egy vírusfertőzésről van szó. Majd mikor a fájdalom átterjedt a jobb fülére, a 45 éves nő megemlítette háziorvosának problémáját. Kis idővel később kiderült, hogy az agydaganat okozza tüneteit.

Fogamzásgátló miatt lett agydaganata a nőnek Fotó: Freepik - illusztráció

A fogamzásgátlók miatt agydaganat alakult ki a nőnél

Sokáig nem derült ki a problémája, csak miután MRI-re és vérvizsgálatra utalták. Ekkor vált világossá, hogy négy daganat is felelős fájdalmaiért, amelyek az agyában helyezkednek el. Az orvosilag meningjoma-nak nevezett daganat a szeme mögött 3,5 centiméterrel volt. A Crewe-i kétgyermekes anyuka állítása szerint az orvosok azt felelték, hogy a 21 évig szedett fogamzásgátló oltás lehet a felelős az agydaganatokért, és azt tanácsolták, hogy hagyjon fel velük.

Kutatások szerint a medroxiprogeszteron tartalmú fogamzásátló injekciók akár 500%-al is növelhetik a daganatok kialakulását, bár az összkockázat nem ilyen magas. A jóindulatú, nem rákos daganatok okozhatnak

rohamokat,

szédülést,

vakságot,

halláskárosodást,

fejfájást

és memóriaproblémákat.

Bánom, hogy beadtam magamnak ezeket az injekciókat. Most már annyira ostobán hangzik, hogy egyszerűen nem akartam menstruálni, folytattam a szedését, és most négy agydaganatom van

- idézi Kerry Sharples szavait a The Sun.

Lánya születése után kérte az injekciókat, hogy megállítsa a menstruációját, de már ostobaságnak tartja. Ha említették volna a daganatokat, minden más lett volna. Ráadásul a fájdalmon kívül nagyon más tünete nem jelentkezett. Időnként elkezdett remegni, de a menopauza előtt állapotra fogta.

A diagnózis megérkezése után abbahagyta a fogamzásgátló injekciók beadagolását, teljesen lesokkolódott. A nő abban reménykedik, hogy a daganatok a fejében zsugorodni fognak, most, hogy nem növeli méretüket tudattalanul.

Rendkívül dühös, hogy az orvosok, akik annak idején nem figyelmeztették őt, egyszerűen tovább praktizálhatnak. Az NHS kiadásait felügyelő szervezet a National Institute for Health and Care Excellence (NICE) frissítésében a gyógyszermellékhatásai között felsorolta már a meningiómát, hosszabb távú kockázatként.