Megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit az ukránok

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videóban Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját – írja a Ripost. Az ukrán politikus Zelenszkijnek is üzent, azt mondta, nem kell nekik a miniszterelnök címe (amit ugye az ukrán elnök meg akart adni a katonáinak az életveszélyes fenyegetésekor.)

Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is megfenyegették az ukránok (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Zelenszkij úr, a mi KARMA nevű szervezetünknek (Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet) nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább” – mondja az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagya. „A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Ez sok emberre igaz. Tudja, úgy alakult, hogy nappal az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete előtt figyelmeztettem Hámeneit arra, mi vár rá, a családjára és a barátaira. És ez meg is történt, mert ahogy mondják, minden Isten akarata. És gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – hangzik el a fenyegető üzenet Omelcsenkótól.

Omelcsenko azt is tudni akarja, hogy a magyar miniszterelnök mivel akarja megtörni az ukrán olajblokádot, mert ha a magyar hadseregre gondol, akkor szerinte „a határon fognak eltemetni mindenkit”. Szerinte „talán még idejük sem lenne elsütni a fegyvereiket”. Azt is kijelentette, hogy az április 12-i országgyűlési választásokon az ellenzéknek, tehát Volodimir Zelenszkij szövetségesének, Magyar Péternek és Tisza Pártnak drukkol.



