RETRO RÁDIÓ

Tévé, fürdőkád és elfeledett fotók: retró galéria a régi lomtalanításokról

Egy eldobott cipős doboz, benne megsárgult fényképek, idegen arcok, régi utcák, egy letűnt kor nyomai. Ami valakinek csak poros kacat, másoknak történelmi kincs lehet. Összegyüjtöttük ezekből a retró tárgyakból és emlékekből a legjobb retró képeket, nézd meg most!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 14:00
retró stílus retró élmény retró nap

A lomtalanítás Budapesten évtizedeken át nemcsak a hétköznapi selejtezés pillanata volt, hanem igazi aranybánya azoknak, akik múltunk darabjait kutatták. Retró galériánk épp ebből a különös köztes térből – a lomok közé szorult emlékezetből – született. Megvizsgáljuk, hogyan válik a szemétre került fotó a digitális öröklét részévé, és miként válik maga a lomtalanítás lassan történelmi emlékké.

retró
Retró lomtalanítási szemétkupac az Alkotás utca 39/b előtt 1973-ban (Fotó: Fortepan / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)

Retró emlékek és kincsek az utcán – ezeket dobták ki régen!

Hazafelé a Villányi úti gimnáziumból gyakran megállhatunk a főutak szélén tornyosuló lomhalmoknál. A Gellérthegy lejtőin és környékén minden évben bőröndök, fazekak, régi szekrények sorakoznak – tárgyak, amelyek egykor fontosak voltak, most pedig a járdán hevernek, mintha a múlt saját magát próbálná eladni egy óriási kiárusításon. Először csak nézünk, nem nyúlunk hozzájuk; a látvány szürreális, mintha egy időalagútból jöttek volna ki az emlékeink az aszfaltra.

Vannak, akik nem csak papírképeket, hanem negatívokat is keresnek. Ezek a filmcsíkok különös varázzsal bírnak: titkaikat csak a nagyító tárja fel, és aki először néz rájuk a laborban, az egy eddig ismeretlen szeletét láthatja a múlt személyes történetének.

A lomtalanítás során előkerült, kidobott és megsárgult fényképek gyakran új gazdára találnak – olykor pedig fotóarchívumok leltárába kerülnek, ahol a történelem értékes darabjaiként az emlékezés szimbólumává válnak. 1930-as évek vége. Lomtalanításból előkerült fotó  (Fotó: Fortepan)

A lomtalanítás során előkerült és megsárgult fényképek gyakran új gazdára találnak, vagy fotóarchívumok részévé válnak, ahol történelmi értékük révén az emlékezés szimbólumai lesznek. Ezek a képek – legyenek papírképek vagy negatívok – nemcsak a korszak vizuális lenyomatai, hanem a személyes és kollektív emlékezet érzékeny közvetítői is. Ami korábban szemét volt, mára kultúrörökséggé vált: nem múzeumok, hanem digitális archívumok, például a Fortepan, vagy utcai gyűjtők őrzik.

A lomtalanítás sokak számára rituálé: nemcsak újrahasznosítás, hanem emlékmentés is. Minden talált kép, minden előhívott negatív lehetőség arra, hogy újraértelmezzük múltunkat, és talán jövőnket is. 

Kattints a képre, és nézd meg galériánkat a retró lomtalanításokról!

Retró lomtalanítás Budapesten: hihetetlen, miket dobtak ki az emberek!

fotótegnap, 12:51

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu