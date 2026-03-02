156 éve zakatol fel-alá – Retró galéria a Budavári Siklóról
Kevés budapesti látványosságról mondható el mindaz, ami a Budavári Siklóról. Most megnézhetsz egy retró galériát, amelyben megmutatjuk, hogyan építették újjá a nyolcvanas évek közepén.
A Budavári Sikló a megépítésekor a világ második siklóvasútjának számított. Az ötlete gróf Széchenyi Ödön nevéhez fűződik, aki egy összeköttetést szeretett volna a Várhegy és a Duna-part között, miután Lyonban látott hasonló megoldást. A sikló a második világháborúban súlyos károkat szenvedett: 1944-ben szinte teljesen megsemmisült. A romokat eltakarították, és évtizedekig úgy tűnt, a sikló végleg eltűnhet. A hatvanas–hetvenes években még az is felmerült, hogy egy hatalmas mozgólépcső váltsa ki. Végül azonban 1986-ban megindult a régóta várt újjáépítés.
A Budavári Sikló 1987 óta az UNESCO Világörökség részét képezi
Ahogy említettük, a második világháború alatt, 1944-ben a Budavári Sikló súlyos károkat szenvedett. Sokáig bizonytalan volt a sorsa; a romok eltakarítása után a hatvanas-hetvenes években még az is felmerült, hogy a történelmi vasút helyett egy hatalmas mozgólépcsőt építsenek a Várhegy oldalába. Szerencsére végül a helyreállítás mellett döntöttek. A felújított Siklót 1986. április 4-én adták át. Ekkor nyerte el a Sikló a mai, patinás formáját, és ekkor kapták meg a kabinok a Margit és a Gellért nevet. Érdekesség, hogy az újjáépítés után a kocsik kezdetben másodpercenként 3 métert tettek meg, ám ezt a „száguldást” az utasok kérésére 1988-ban a felére csökkentették, hogy tovább lehessen élvezni a fővárosi kilátást.
Az 1985–86-os fotók dokumentálják, ahogy fokozatosan elkészülnek az alsó és felső állomás épületei, majd helyükre kerülnek a jellegzetes, lépcsőzetes kialakítású kocsik.
Retró galéria a felújítás éveiből
A Fortepan képeinek segítségével most bepillantást nyerhetünk a nyolcvanas évek közepén történt építkezésbe:
- 1985 – A kezdetek: A Várhegy oldala még munkaterület, ahol Bojár Sándor fotóin jól látszanak az alapozási munkálatok a Clark Ádám tér felé nézve.
- 1986 – A befejezés: Sztrilich György képein már az alsó és felső állomások kész épületei dominálnak, az építkezés a végéhez közeledik.
- A kész Sikló: Erdei Katalin fotói örökítették meg az első utasokat és a frissen festett, csillogó kabinokat.
Nézd meg az építkezésről szóló képgalériánkat.
