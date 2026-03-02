Macron még több atombombát akar! Franciaország új nukleáris fegyverkezési fordulatot jelentett be

Párizsban drámai fegyverkezési lépésről számolt be ma, március 2-án Emmanuel Macron francia elnök. Franciaország növelni fogja atomfegyver-arzenálját, és még erősebb nukleáris „elrettentést” épít ki Európában! A francia elnök a L’Ile-Longue nukleáris tengeralattjáró-bázison tartott beszédében hangsúlyozta: a világ nemzetközi feszültségei, háborús kockázatai és a biztonsági garanciák bizonytalansága miatt szükség van arra, hogy Párizs növelje atomtölteteinek számát és szerepét, ez az első ilyen lépés évtizedek óta.

Emmanuel Macron nukleáris fordulatot jelentett be / Forrás: MW

Nemcsak saját nukleáris kapacitását bővíti

Macron szerint a különböző válságok arra késztetik Európát, hogy magának építsen valódi elrettentő erőt.

Franciaország így nemcsak saját nukleáris kapacitását bővíti, hanem azt is felvetette, hogyan tudná azt Európa védelmében is felhasználni. Közben Németországgal nukleáris gyakorlatot hajtanak végre.

A bejelentés váratlan és komoly politikai hullámokat vetett: míg egyes európai vezetők támogatják az erősebb védelmet, mások aggodalmukat fejezték ki a fegyverzési verseny további éleződése miatt.

Ez a lépés különösen érzékenyen érintheti azokat az országokat, amelyek most is fokozott feszültséget élnek át a nemzetközi válságok közepette - írja a Ripost.