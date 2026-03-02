RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Április 12-én Ruszin-Szendit és Magyar Pétert is elküldjük melegebb éghajlatra!

A budapesti Fidesz elnöke üzent a volt vezérkari főnöknek. Ruszin-Szendi Romulusz ezt nem teszi zsebre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 18:33
Válasz Ruszin-Szendi Romolusznak

- kezdte legújabb Facebook-bejegyezését Szentkirályi Alexandra, amiben a volt vezérkari főnöknek üzent.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra Fotó: Gáll Regina / MW

A Fidesz budapesti elnöke egy hosszabb posztban üzent Ruszin-Szendi Romulusznak.

Íme Szentkirályi Alexandra válasza a volt vezérkari főnöknek:

„Nem telik el nap, hogy a tiszás politikusoknak ne kelljen hitet tenniük Brüsszel ámokfutása mellett. Az iráni helyzet miatt könnyen lehet, hogy egy világszintű olajválság kapujában állunk, Magyarország azért küzd, hogy biztosítva legyen a magyar nyersanyagellátás. Orbán Viktor mindent elkövet, hogy az ukránok zsarolását letörje, és újrainduljon a Barátság kőolajvezeték, de Ruszin-Szendi Romulusznak annyira telik, hogy »Putyinozzon« egyet. Jó, ne legyünk igazságtalanok, azért a tábornok ennél sokszínűbb. Tud közpénzen zsírleszívást végeztetni, fegyverrel lakossági fórumot tartani, újságírókat lökdösni, „Slava Ukraini!”-t kiáltani, a fiatalokat sorkatonasággal fenyegetni és közben azt hazudni a magyaroknak, hogy nincs is háború. Egy tucat választási vereségre elegendő hülyeséget csinált vagy mondott már az elmúlt időszakban, de ezt most még tovább tudta fokozni! Miután a Közel-Keleten a világ egyik legnagyobb finomítója leállt, a világ olajának harmadát szállító szorost lezárták, az olaj ára kilőtt – szerinte itt van a tökéletes pillanat örökre lemondani a csővezetéken érkező olcsó, orosz olajról. Arról persze nem szólt semmit, hogy most már műholdképek is bizonyítják, hogy Zelenszkij Brüsszellel és a Tiszával összejátszva olajblokáddal zsarolja a magyarokat. Inkább valami zavaros Putyinozásba kezd, holott a Magyarországra érkező olajat az ő Zelenszkij-barátjuk zárta el. Hogy létezik az, hogy az aktuális magyar ellenzék mindig Brüsszel oldalára áll, és a legfontosabb kérdésekben sem hajlandó Magyarország elemi érdekeit képviselni? Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy amikor egész Magyarországot akarják sakkban tartani, akkor sem engedhetik meg maguknak – vagy talán eszükbe sem jut –, hogy azt mondják Brüsszelnek: erre most nem bólogatnak. Az ország energiabiztonsága helyett a Tiszától a magyarok Putyinozást kapnak. De ezzel a gazdaságot nem lehet működtetni, az autókba nem tudjuk beletankolni, és nem lehet megfékezni az üzemanyagárak elszabadulását sem. Erről persze a magyaroknak is megvan a véleményük. Április 12-én Ruszin-Szendit és Magyar Pétert is elküldjük melegebb éghajlatra!”

 

