Online társkereső: itt a nagy leleplezés
Saját története által figyelmeztet a bennfentes. Így leplezd le az online társkereső csalóit.
Az 59 éves Tracy Cray az online társkereső oldalon pörgette az értesítéseit, amikor megakadt a szeme az egyik férfin. Ritchie magas volt és jóképű. Romantikus versekkel és közös jövőről szőtt tervekkel kezdett udvarolni neki. Túl szépnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen – és nem is volt az!
Így lehet felismerni az online társkereső csalóit
Tracy, aki egy csalás elleni védelmet nyújtó cég ügyvezető igazgatója, úgy döntött, ahelyett, hogy hátat fordítana a gyanúsan csábító férfinak, inkább belemegy a játékba, hogy leleplezhesse a szerelmi csalók módszereit.
A férfi azt állította, hogy eredetileg Svédországból származó özvegyember, és hasonló korú, mint Tracy. „Ritchie” hamarosan ragaszkodott hozzá, hogy mindketten hagyják el az oldalt, és váltsanak WhatsAppra. Tracy hozzátette: „Ez volt talán az első vészjósló jel, de a váltást azzal indokolta Ritchie, hogy rengeteg e-mailt kap, és csak rám szeretne koncentrálni.”
Mivel gyanút fogott, Tracy fogta és górcső alá vette a „Ritchie” által önmagérül közzétett fotókat, és átfésülte az internetet. A keresés feltárta, hogy „Ritchie” valóban létezik, csakhogy Amerikában él, a fotóit pedig lelopták az internetről. A férfi üzeneteit tüzetesen megvizsgálva Tracy nyelvtani és helyesírási változásokat vett észre, mintha különböző emberek válaszolgattak volna neki.
„Ritchie” – mit sem sejtve arról, hogy lebukott – bejelentette, hogy Törökországba utazik dolgozni. Elküldte a repülőjegyét és a járata adatait, sőt, még a repülőtérről is felhívta a nőt. Tracy tudta, hogy a következő bejelentkezés arról szól majd, hogy ellopták a pasi értékeit, és igaza lett. Tracy azt tanácsolta neki, kérjen sürgős segítséget a bankjától.
Miután a lopásról szóló sztorival nem sikerült a csalóknak pénzt kicsikarniuk a nőből, új taktikához folyamodtak. „Ritchie” azt állította, hogy egy 2 millió fontról (870 millió forint) szóló csekket kap, amit szeretne, ha Tracy venne át. Amikor a nő rákérdezett, miért nem banki átutalással küldik a pénzt, a férfi ingerült lett. Fokozta az érzelmi nyomást: a vonzalom, a harag és a bűntudatkeltés között váltogatott, közös jövőt ígérgetve. Tracy egy újabb üzenetet kapott, amelyben egy futár számára kértek e-mailt és lakcímet, aki a pénzt kézbesítené.
Tracy végül üzenetet küldött „Ritchie”-nek, megírta neki, hogy megtalálta az „ikertesóját” Amerikában. A csaló ekkor még egy végső kétségbeesett sztorival rukkolt elő, azzal vádolva az amerikai áldozatot, hogy az lopta el az ő személyiségét. Végül Tracy úg ydöntött, rövidre zárja a történetet: megírta „Ritchie”-nek, hogy csak hitegette, de már rég rájött, hogy „Ritchie” valójában nem létezik, és mindent jelent a hatóságoknak. Meglepő módon választ érkezet „Ritchie”-től, aki búcsúzóul ennyit írt: „Isten áldjon, Tracy”.
Tracy azt tanácsolja mindenkinek, aki társkereső alkalmazásokat használ, hogy legyen nagyon körültekintő. A csalók három dolgot adnak meg az áldozatuknak: kedvességet, figyelmet és törődést. Igaz, egyiket sem önzetlenül teszik. A szerelmi csalások elkövetői nemcsak a pénzt veszik el, hanem az önbizalmat, a biztonságérzetet és a méltóságot is – idézi a szakember szavait a Mirror.
