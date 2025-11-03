RETRO RÁDIÓ

Csalók élnek vissza az áramszolgálató nevével, így ismerd fel!

Az elkövetők célja a bankkártyaadatok megszerzése volt.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.03. 12:50
bankszámla kártyaadat áramszolgáltató rendőr közlemény

Egy áramszolgáltató logójával és adataival ellátott üzenetet kapott a telefonjára egy Sopron környéki férfi, amelyben értesítették, hogy túlfizetése van, és a visszautaláshoz adja meg a kártyaadatait - kezdte közleményében a Police.

Senior,With,Laptop,,Focus,On,Hand
Fotó: Mikael Damkier

Mivel több emailt is kapott aznap, sajnos nem volt elég körültekintő és megadta bankkártyájának azonosítóit, illetve annak háromjegyű biztonsági azonosítóját is (CVC-kód). Pár nap múlva észrevette, hogy a kártyájával két internetes vásárlást hajtottak végre az ország másik végén, több, mint 200 ezer forint értékben. Ezután a bankban panaszt, a rendőrségen pedig feljelentést tett.

„Legyen mindig körültekintő!” - kérik a rendőrök, majd közölték: „Egy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne adja meg kártyájának vagy bankszámlájának adatait! Számlaproblémák esetén mindig a szolgáltatók hivatalos elérhetőségeit használja!”

 

