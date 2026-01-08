Hiányzik egy darab sín a Nagykörúton: kisiklásveszély a 4–6-os villamos egyik legforgalmasabb megállójánál
Hiányzik egy 15 centiméteres darab sín a Nyugatinál, Budapest egyik legforgalmasabb pontján. A 4–6-os villamos sínjéből nem tudni hová tűnt egy darab.
Döbbenetes állapot uralkodik a 4–6-os villamos vonalán: a Nyugati térnél egyszerűen eltűnt egy darab a sínből. Ha a villamos nem csigalassúsággal halad át rajta, szakértők szerint akár kisiklás is történhet.
A probléma nem elméleti: a helyszínen 5 km/h-s sebességet rendeltek el a villamosoknak, és két közterület-felügyelő áll őrséget, nehogy valaki belebotoljon a résbe.
A hiányzó sínrész pont egy gyalogátkelőhelyen, ívben, a megálló peronja mellett található – vagyis a lehető legrosszabb helyen. Szakértők szerint, ha egy Combino villamos nem a kijelölt csigalassúsággal halad át rajta, valós a kisiklás veszélye, akár a peron irányába is.
A helyzetet ismerők szerint nem egy szokványos sínrepedésről vagy törésről van szó:
Ez nem elrepedt, hanem hiányzik belőle egy darab. Egy szál sín nincs ott azon a szakaszon. Ilyet nagyon ritkán látni.
– magyarázta lapunknak a szemtanú.
Megtudtuk: a 4–6-os vonalon közlekedő Combino villamosok különösen érzékenyek a pálya állapotára, így az eset komoly üzem- és utasbiztonsági kérdéseket vet fel.
A 4–6-os villamos naponta több százezer utast szállít, mégis, a veszélyes állapot ellenére, nem rendeltek el villamospótlást, a forgalom továbbra is halad, igaz, jelentős lassítással. A problémás szakasz a megálló Oktogon felőli végén, a Jászai Mari tér irányába közlekedő oldalon található. A helyszínen egyelőre csak ideiglenes intézkedések történtek, végleges javítás nyomát nem látni.
A 4–6-os villamos vonalán közlekedők aggódnak
A helyszínen kérdeztük meg az arra járókat, és a válaszok egytől egyig azt mutatják: az emberek szerint ez már messze túl van a „megszokott budapesti állapotokon” is.
Az arra járók többsége szerint minél előbb meg kell javítani a sínt. Többen rácsodálkoztak arra, hogy a probléma ellenére nem állították le a villamosközlekedést és nem tettek be legalább arra a szakaszra pótlóbuszt.
Egy fiatal nő, Csenge, aki nap mint nap a 4–6-os vonalán közlekedik, már szinte rezignáltan reagált:
Meg se lep, hogy hiányzik egy darab a sínből. Ez ezen a vonalon már átlagos állapot
Bár nem tudja, a villamosok közlekedésére pontosan milyen hatással van a probléma, gyalogosként kifejezetten veszélyesnek tartja a kialakult helyzetet.
Ágnes ennél is egyszerűbben foglalta össze a véleményét:
Jó lenne végre rendesen karbantartani a dolgokat.
Többen kifejtették, hogy a csúszós utak miatt különösen veszélyes, hogy még egy botlásveszély is van az átkelőhelyen. A balesetveszélyre figyelmeztető közteresek délután már nem álltak ott.
A probléma azért is érdekes, mert a 4-es és 6-os villamosok nyári felújítása 2025-ben a Szent István körúti szakaszon zajlott, A Nyugati tértől kezdődött az a szakasz, amit felújítottak, a BKV beruházásában, zaj- és rezgéscsillapított sínnel, gyorsabb, csendesebb közlekedést ígérve.
Ideiglenes megoldással akár tavaszig is kihúzható lenne a helyzet. Jelenleg azonban a sín egyszerűen megszakad, konkrétan hiányzik egy darab. A helyzet különösen aggasztó, hogy most a hóhelyzet miatt mindenkinek a tömegközlekedést javasolják és ilyen állapotban van a legforgalmasabb villamosvonal.
Ugyanakkor a hiányzó sín tehát nemcsak műszaki kérdés, hanem szervezési és városvezetési is, hogy Budapest egyik legforgalmasabb villamosvonalán már az alapvető biztonság sem magától értetődő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre