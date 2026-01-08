RETRO RÁDIÓ

Hiányzik egy darab sín a Nagykörúton: kisiklásveszély a 4–6-os villamos egyik legforgalmasabb megállójánál

Hiányzik egy 15 centiméteres darab sín a Nyugatinál, Budapest egyik legforgalmasabb pontján. A 4–6-os villamos sínjéből nem tudni hová tűnt egy darab.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 15:58
Módosítva: 2026.01.08. 16:56
Budapest Nyugati pályaudvarra villamos sín

Döbbenetes állapot uralkodik a 4–6-os villamos vonalán: a Nyugati térnél egyszerűen eltűnt egy darab a sínből. Ha a villamos nem csigalassúsággal halad át rajta, szakértők szerint akár kisiklás is történhet.

4–6-os villamos
A 4–6-os villamos vonalán hiányzik egy darab sín – Fotó: Metropol

A probléma nem elméleti: a helyszínen 5 km/h-s sebességet rendeltek el a villamosoknak, és két közterület-felügyelő áll őrséget, nehogy valaki belebotoljon a résbe.

A hiányzó sínrész pont egy gyalogátkelőhelyen, ívben, a megálló peronja mellett található – vagyis a lehető legrosszabb helyen. Szakértők szerint, ha egy Combino villamos nem a kijelölt csigalassúsággal halad át rajta, valós a kisiklás veszélye, akár a peron irányába is.

A lyuk a gyalogátkelőhelynél van, balesetveszélyes is – Fotó: Metropol

A helyzetet ismerők szerint nem egy szokványos sínrepedésről vagy törésről van szó:

Ez nem elrepedt, hanem hiányzik belőle egy darab. Egy szál sín nincs ott azon a szakaszon. Ilyet nagyon ritkán látni.

– magyarázta lapunknak a szemtanú.

Megtudtuk: a 4–6-os vonalon közlekedő Combino villamosok különösen érzékenyek a pálya állapotára, így az eset komoly üzem- és utasbiztonsági kérdéseket vet fel.

A 4–6-os villamos naponta több százezer utast szállít, mégis, a veszélyes állapot ellenére, nem rendeltek el villamospótlást, a forgalom továbbra is halad, igaz, jelentős lassítással. A problémás szakasz a megálló Oktogon felőli végén, a Jászai Mari tér irányába közlekedő oldalon található. A helyszínen egyelőre csak ideiglenes intézkedések történtek, végleges javítás nyomát nem látni.

A 4–6-os villamos vonalán közlekedők aggódnak

A helyszínen kérdeztük meg az arra járókat, és a válaszok egytől egyig azt mutatják: az emberek szerint ez már messze túl van a „megszokott budapesti állapotokon” is.

Az arra járók többsége szerint minél előbb meg kell javítani a sínt. Többen rácsodálkoztak arra, hogy a probléma ellenére nem állították le a villamosközlekedést és nem tettek be legalább arra a szakaszra pótlóbuszt.

Egy fiatal nő, Csenge, aki nap mint nap a 4–6-os vonalán közlekedik, már szinte rezignáltan reagált:

Meg se lep, hogy hiányzik egy darab a sínből. Ez ezen a vonalon már átlagos állapot

Bár nem tudja, a villamosok közlekedésére pontosan milyen hatással van a probléma, gyalogosként kifejezetten veszélyesnek tartja a kialakult helyzetet.

Ágnes ennél is egyszerűbben foglalta össze a véleményét:

Jó lenne végre rendesen karbantartani a dolgokat.

Többen kifejtették, hogy a csúszós utak miatt különösen veszélyes, hogy még egy botlásveszély is van az átkelőhelyen. A balesetveszélyre figyelmeztető közteresek délután már nem álltak ott.

A probléma azért is érdekes, mert a 4-es és 6-os villamosok nyári felújítása 2025-ben a Szent István körúti szakaszon zajlott, A Nyugati tértől kezdődött az a szakasz, amit felújítottak, a BKV beruházásában, zaj- és rezgéscsillapított sínnel, gyorsabb, csendesebb közlekedést ígérve.

Ideiglenes megoldással akár tavaszig is kihúzható lenne a helyzet. Jelenleg azonban a sín egyszerűen megszakad, konkrétan hiányzik egy darab. A helyzet különösen aggasztó, hogy most a hóhelyzet miatt mindenkinek a tömegközlekedést javasolják és ilyen állapotban van a legforgalmasabb villamosvonal.

Ugyanakkor a hiányzó sín tehát nemcsak műszaki kérdés, hanem szervezési és városvezetési is, hogy Budapest egyik legforgalmasabb villamosvonalán már az alapvető biztonság sem magától értetődő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu