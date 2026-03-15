Hat gyertya, egyetlen hatalmas kívánság – Dányi Tomika mosolya mögött ott a remény a gyógyulásra

Trizs, a borsodi község apró ékszerdobozában ezen a héten megállt az idő egy pillanatra. Nem a nehézségekről, nem a kórházi utakról, hanem a tiszta, gyermeki boldogságról szólt minden: Dányi Tomika hatéves lett. Volt ott színes torta, apró ajándékok és az a fajta szülői szeretet, ami hegyeket képes megmozgatni. Tomika nevetése betöltötte a házat, és abban a pillanatban, amikor elfújta a gyertyákat, mindenki csak a kisfiút látta, a harcost, aki minden nehézség ellenére élni és játszani akar. De a vidám szülinapi dalok után, az éjszaka csendjében ott marad a szülők szívében a fojtogató kérdés: vajon meddig bírják még az apró izmok?

Hatévesnek lenni a világ tetejét jelenti. Tomika számára azonban a világ más szabályok szerint működik / Fotó: olvasói felvétel

Tomika számára minden lépés egy győzelem

Hatévesnek lenni a világ tetejét jelenti. Ilyenkor szaladnak a leggyorsabban a gyerekek a labda után, ilyenkor másznak fel segítség nélkül a legmagasabb fára. Tomika számára azonban a világ más szabályok szerint működik. A Duchenne-szindróma árnyéka ebben az életkorban válik a legsötétebbé: a betegség ilyenkor kezdi el igazán követelni a jussát. Ami másnak természetes mozdulat, az Tomikának egy megmászandó hegycsúcs. A földről való felállás, a lépcsők leküzdése mára nem csupán feladat, hanem egy apró test megfeszített küzdelme.

Amikor ránézek, csak a fiamat látom, az ő tiszta lelkét és élni akarását. De a szívünk megszakad, mert tudjuk: az idő a legkegyetlenebb ellenségünk, és a Duchenne nem ismeri a kegyelmet

– suttogják a szülők, akiknek minden születésnap egyszerre áldás és emlékeztető a ketyegő órára.

A család álma nem luxus, hanem maga az élet: eljutni Dubajba az Elevidys génterápiára. Ez a kezelés jelenti az egyetlen hidat a kerekesszék és az önálló léptek között. Az ára azonban felfoghatatlan, 1,3 milliárd forint.

Bár az összefogás korábban lángra lobbantotta a reményt, az utóbbi hónapokban fájdalmas csend telepedett a gyűjtésre. A számláló megállt, mintha a világ kezdene elfeledkezni a kisfiúról, aki nemcsak a Duchenne-nel, hanem születése óta dongalábbal és veseelégtelenséggel is hősiesen küzd. Tomika nem adta fel – mi miért tennénk?