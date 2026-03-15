Hat gyertya, egyetlen hatalmas kívánság – Dányi Tomika mosolya mögött ott a remény a gyógyulásra
Van egy kisfiú Trizsen, akinek a mosolya beragyogja a szobát, és akinek a hatodik születésnapján nemcsak a gyertyák lángja lobogott, hanem a remény is. Miközben a legtöbb gyermek számára ez az életkor a felhőtlen játékról szól, Dányi Tomika minden egyes napja egy csendes, hősies küzdelem az idővel. A Duchenne-szindrómával vívott harcban a család most az érzelmek hullámvasútján ülve kéri: ne engedjék el a kezüket.
Trizs, a borsodi község apró ékszerdobozában ezen a héten megállt az idő egy pillanatra. Nem a nehézségekről, nem a kórházi utakról, hanem a tiszta, gyermeki boldogságról szólt minden: Dányi Tomika hatéves lett. Volt ott színes torta, apró ajándékok és az a fajta szülői szeretet, ami hegyeket képes megmozgatni. Tomika nevetése betöltötte a házat, és abban a pillanatban, amikor elfújta a gyertyákat, mindenki csak a kisfiút látta, a harcost, aki minden nehézség ellenére élni és játszani akar. De a vidám szülinapi dalok után, az éjszaka csendjében ott marad a szülők szívében a fojtogató kérdés: vajon meddig bírják még az apró izmok?
Tomika számára minden lépés egy győzelem
Hatévesnek lenni a világ tetejét jelenti. Ilyenkor szaladnak a leggyorsabban a gyerekek a labda után, ilyenkor másznak fel segítség nélkül a legmagasabb fára. Tomika számára azonban a világ más szabályok szerint működik. A Duchenne-szindróma árnyéka ebben az életkorban válik a legsötétebbé: a betegség ilyenkor kezdi el igazán követelni a jussát. Ami másnak természetes mozdulat, az Tomikának egy megmászandó hegycsúcs. A földről való felállás, a lépcsők leküzdése mára nem csupán feladat, hanem egy apró test megfeszített küzdelme.
Amikor ránézek, csak a fiamat látom, az ő tiszta lelkét és élni akarását. De a szívünk megszakad, mert tudjuk: az idő a legkegyetlenebb ellenségünk, és a Duchenne nem ismeri a kegyelmet
– suttogják a szülők, akiknek minden születésnap egyszerre áldás és emlékeztető a ketyegő órára.
A család álma nem luxus, hanem maga az élet: eljutni Dubajba az Elevidys génterápiára. Ez a kezelés jelenti az egyetlen hidat a kerekesszék és az önálló léptek között. Az ára azonban felfoghatatlan, 1,3 milliárd forint.
Bár az összefogás korábban lángra lobbantotta a reményt, az utóbbi hónapokban fájdalmas csend telepedett a gyűjtésre. A számláló megállt, mintha a világ kezdene elfeledkezni a kisfiúról, aki nemcsak a Duchenne-nel, hanem születése óta dongalábbal és veseelégtelenséggel is hősiesen küzd. Tomika nem adta fel – mi miért tennénk?
Miskolci ingázás a csodáért
A hétköznapok nem a pihenésről szólnak. Tomika és édesapja, András, fáradhatatlanul róják az utat Trizs és Miskolc között. Úszás, speciális torna, masszázs – minden egyes perc egy befektetés abba, hogy ha holnap kopogtatna a csoda, Tomika teste készen álljon a gyógyulásra. Ez a család nem kér, hanem küzd; nem panaszkodik, hanem teszi a dolgát, miközben minden reményüket a magyar emberek szívébe fektetik.
Tomika jövője a mi kezünkben van
A szülők hite sziklaszilárd. Hiszik, hogy a hatodik gyertya után lesz hetedik és nyolcadik is, amit Tomika már megerősödve fújhat el. "Minden egyes forint, minden megosztás egy-egy tégla abba a várba, ami megvédi a fiunkat. Kérjük, ne engedjék el a kezünket most, a célegyenes előtt!”
Tomika születésnapi kívánsága nem egy újabb játék volt. Ő az életet kérte. Azt a jövőt, ahol a holnap nem a leépülést, hanem az erőt hozza. Mi vagyunk a hátországa, mi vagyunk a reménye. Egy kávé ára, egyetlen megosztás, vagy egy bátorító üzenet – bármi közelebb viheti őt a túléléshez. Mutassuk meg Tomikának, hogy a hatodik születésnapja nem egy visszaszámlálás vége, hanem egy csoda kezdete!
Ha segíteni szeretnél Tomikának, az alábbi linken veheted fel a kapcsolatot a családdal:
Tomika gyógyulásáért
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre