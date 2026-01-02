Egy új év, egy új remény Tomikának! Rekordszámú követő állt a beteg kisfiú mellé

Egy kisgyermek álma az, hogy meggyógyulhasson, Dányi Tomika 2020-ban dongalábbal, veseelégtelenséggel, és Duchenne-szindrómával jött a világra. A Trizsen élő gyermek számára az egyetlen esély, hogy ne romoljon tovább az állapota, az Elevidys génterápia.

A remény tartja az erőt a szülőkben, akik bíznak gyermekük gyógyulásában. Tomikával együtt dobban a szívük, és együtt lélegeznek élete legnagyobb küzdelmében (Olvasói fotó)

Tomika idén lesz hat éves, és az izmai fokozatosan leépülnek. Csak egyetlen hatásos gyógymód létezik a betegségére, és az a nagyon költséges génterápia. A beavatkozásra 1,3 milliárd forintot kell összegyűjtenünk, különben gyermekünk tíz éves korára kerekesszékbe kényszerülhet. Ezért versenyt futunk az idővel

– sóhajt fel Dányi András, a gyermek édesapja, aki bízik a lehetetlenben, és alapítványt hozott létre, hogy összegyűjtsék a hatalmas összeget.

Még a kezelés árának 10 százalékánál sem tartunk, de bízom benne, hogy sokan felfigyelnek Tomikára és közösen le fogjuk győzni a lehetetlent. Egy biztos, hogy sosem adjuk fel, és a végsőkig küzdünk a gyermekünk egészségéért

– folytatja András, aki számára a gyermeke a legnagyobb kincs a világon.

A remény tartja az erőt Tomika szüleiben

A remény tartja az erőt bennünk. Hiszünk Tomikában, és együtt lélegezünk vele élete legnagyobb küzdelmében. Egy új év kezdődött, és tiszta lappal, tele reménnyel, félelemmel, vágyakkal állunk elébe. A mögöttünk álló esztendő sok mindent elvett tőlünk, de adott valamit, amit senki nem vehet el. A hitet abban, hogy nem vagyunk egyedül. Tomika minden nap tanított minket arra, hogyan kell mosolyogni akkor is, amikor nehéz

– mondja reményteli hangon az édesapa, aki nagyon büszke a gyermekére, mert úgy, érzi nagyon sokat kaptak tőle az elmúlt évben is.

Megmutatta nekünk, hogyan kell kapaszkodni az életbe, és hogyan kell szeretni feltételek nélkül. Az új évbe nem nagy ígéretekkel lépünk, csak egyetlen kívánsággal, hogy Tomikának legyen ideje játszani, nevetni, és egy esélyt kapnia a gyógyulásra. Köszönjük mindenkinek, aki velünk tart ezen az úton, és hisz Tomikában

– hálálkodik András, aki bízik abban, hogy a 2026-os esztendő meghozza gyermeke számára a gyógyulást. A bizakodásra oka is van a családnak, hiszen az elmúlt napokban a közösségi médiában rekordszámú követő állt melléjük, hogy támogassák őket életük legnagyobb harcában.

Ha segíteni szeretnél, itt teheted meg: Dányi Tamás Gyógyulásáért Alapítvány.