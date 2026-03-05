Már nem a barátnője, fontos bejelentést tett a magánéletéről a teniszkirálynő
Új szintre emelkedett a világelső teniszező és szerelmének kapcsolata. Arina Szabalenka hatalmas bejelentést tett a magánéletével kapcsolatban.
Alig két hónappal azután, hogy Arina Szabalenka nyilvánosan utalt arra, hogy időszerű lenne a lánykérés, a világelső végre egy hatalmas eljegyzési gyűrűről is posztolhatott a közösségi médiában. A teniszező milliomos párja, Georgios Frangulis egy impozáns gyémántgyűrűvel a kezében, virágokkal és gyertyákkal körülvéve ereszkedett féltérdre, és tette fel a nagy kérdést.
Arina Szabalenka igent mondott
Te és én örökké
– írta a fehérorosz sztár a bejelentő videóhoz.
A szurkolók már hosszú hónapok óta találgatták, mikor köti össze a pár hivatalosan is az életét – emlékeztet rá az Origo. Szabalenka néhány hete élő adásban helyezett egyértelmű nyomást kedvesére: a januári brisbane-i tornán célozgatott rá, hogy a kapcsolatuk szintet léphetne.
Köszönöm a barátomnak... illetve remélhetőleg hamarosan majd máshogy szólíthatlak, ugye?
– jegyezte meg nevetve Szabalenka. Majd hozzátette:
Egy kis extra nyomást helyeztem rá, ugye?
Szabalenka 2024 májusában vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, ami azért volt nagy bejelentés, mert mindez két hónappal azután történt, hogy korábbi párja, a fehérorosz jégkorongozó, Konstantin Koltsov tragikus körülmények között kizuhant egy miami szállodai szoba erkélyéről, és életét vesztette.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre