Már nem a barátnője, fontos bejelentést tett a magánéletéről a teniszkirálynő

Új szintre emelkedett a világelső teniszező és szerelmének kapcsolata. Arina Szabalenka hatalmas bejelentést tett a magánéletével kapcsolatban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 07:30
Arina Szabalenka tenisz eljegyzés

Alig két hónappal azután, hogy Arina Szabalenka nyilvánosan utalt arra, hogy időszerű lenne a lánykérés, a világelső végre egy hatalmas eljegyzési gyűrűről is posztolhatott a közösségi médiában. A teniszező milliomos párja, Georgios Frangulis egy impozáns gyémántgyűrűvel a kezében, virágokkal és gyertyákkal körülvéve ereszkedett féltérdre, és tette fel a nagy kérdést.

Arina Szabalenka kezét hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg párja
A világelső teniszező, Arina Szabalenka kezét hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg párja (Fotó: Robert Prange)

Arina Szabalenka igent mondott

Te és én örökké

– írta a fehérorosz sztár a bejelentő videóhoz.

A szurkolók már hosszú hónapok óta találgatták, mikor köti össze  a pár hivatalosan is az életét – emlékeztet rá az Origo. Szabalenka néhány hete élő adásban helyezett egyértelmű nyomást kedvesére: a januári brisbane-i tornán célozgatott rá, hogy a kapcsolatuk szintet léphetne.

Köszönöm a barátomnak... illetve remélhetőleg hamarosan majd máshogy szólíthatlak, ugye?

– jegyezte meg nevetve Szabalenka. Majd hozzátette:

Egy kis extra nyomást helyeztem rá, ugye?

Szabalenka 2024 májusában vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, ami azért volt nagy bejelentés, mert mindez két hónappal azután történt, hogy korábbi párja, a fehérorosz jégkorongozó, Konstantin Koltsov tragikus körülmények között kizuhant egy miami szállodai szoba erkélyéről, és életét vesztette.

 

