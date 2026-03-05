Már nem a barátnője, fontos bejelentést tett a magánéletéről a teniszkirálynő

Alig két hónappal azután, hogy Arina Szabalenka nyilvánosan utalt arra, hogy időszerű lenne a lánykérés, a világelső végre egy hatalmas eljegyzési gyűrűről is posztolhatott a közösségi médiában. A teniszező milliomos párja, Georgios Frangulis egy impozáns gyémántgyűrűvel a kezében, virágokkal és gyertyákkal körülvéve ereszkedett féltérdre, és tette fel a nagy kérdést.

A világelső teniszező, Arina Szabalenka kezét hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg párja (Fotó: Robert Prange)

Arina Szabalenka igent mondott

Te és én örökké

– írta a fehérorosz sztár a bejelentő videóhoz.

A szurkolók már hosszú hónapok óta találgatták, mikor köti össze a pár hivatalosan is az életét – emlékeztet rá az Origo. Szabalenka néhány hete élő adásban helyezett egyértelmű nyomást kedvesére: a januári brisbane-i tornán célozgatott rá, hogy a kapcsolatuk szintet léphetne.

Köszönöm a barátomnak... illetve remélhetőleg hamarosan majd máshogy szólíthatlak, ugye?

– jegyezte meg nevetve Szabalenka. Majd hozzátette:

Egy kis extra nyomást helyeztem rá, ugye?

Szabalenka 2024 májusában vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, ami azért volt nagy bejelentés, mert mindez két hónappal azután történt, hogy korábbi párja, a fehérorosz jégkorongozó, Konstantin Koltsov tragikus körülmények között kizuhant egy miami szállodai szoba erkélyéről, és életét vesztette.