Orbán Viktor: Küldetés teljesítve! – Oroszország szabadon engedte az ukrán kényszersorozás után hadifogságba esett magyarokat

Újabb magyar diplomáciai siker. Oroszország szabadon engedte az ukrán kényszersorozás után hadifogságba esett magyarokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 07:37
Módosítva: 2026.03.05. 07:44
hadifogoly Szijjártó Péter Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt: Oroszország szabadon engedte az ukrán kényszersorozás után hadifogságba esett két magyar férfit.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor: Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet! (Fotó: NurPhoto via AFP)

Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!

– írta Facebook-oldalán a a kormányfő, aki kedden többek közt a magyar hadifoglyok kapcsán telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnökkel szerdán személyesen találkozott és tárgyalt Szijjártó Péter Moszkvában.

Sikeres volt Szijjártó Péter és Vlagyimirt Putyin szerdai moszkvai találkozója (Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala)

Tegnap a telefonbeszélgetésünk során a miniszterelnök úr, Orbán Viktor úr is arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy bocsássuk szabadon azokat a magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek. Ezek olyan hadifoglyok, akik kettős állampolgárok, tehát magyar és ukrán állampolgárok. Ők kényszersorozottak voltak. Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek

– mondta a megbeszélés során Vlagyimir Putyin.

Nézd meg az Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videót:

Hazaérkezett Magyarországra az ukrán kényszersorozás után frontra küldött, majd orosz hadifogságba esett két magyar férfi. Albert és Csaba már találkozott is a családjával. Szijjártó Péter a budapesti repülőtéren tartott sajtótájékoztatót, ahol az Index kamerája előtt újságírói kérdésre válaszolva elmondta: Putyin elnök semmit nem kért a hadifoglyokért cserébe.

 

