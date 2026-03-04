Szijjártó-Putyin találkozó: két kényszersorozott magyar hadifoglyot is szabadon bocsájt Oroszország

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az orosz fővárosba érkezett, hogy találkozzon az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. A szerdai megbeszélésen téma volt Magyarország energiabiztonsága, melyet az ukrajnai háború, a közel-keleti válság, az ukrán kőolajszállítás blokkolása és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek egyaránt veszélyeztetnek. Szijjártó Péter a megbeszélés során segítséget kért az orosz hadifogságba esett magyarok ügyében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök köszöntötte Szijjártó Pétert (Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala)

A találkozó elején Vlagyimir Putyin elmondta, látják Magyarország erőfeszítéseit, amelyek a kapcsolatok fenntartását szolgálják, annak ellenére, hogy milyen bonyolult a helyzet.

Oroszország elnöke kitért rá, hogy fenntarthatóan és nagyon pozitívan fejlődik a két ország kapcsolata, különösen az energiapolitika területén figyelembe véve a szénhidrogéneket, „illetve a zászlóshajós projektünket, ez pedig a paksi atomerőmű bővítése”. Putyin elmondta, a gázpiacon is mindent megtesznek. „Ami tőlünk függ, azt megtesszük, mert eddig is mindig teljesítettük a kötelezettségeinket, és ezt tovább is így tesszük” – fogalmazott az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az oroszországi hadifogságba került magyarokról is beszélt.

Tegnap a telefonbeszélgetésünk során a miniszterelnök úr, Orbán Viktor úr is arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy bocsássuk szabadon azokat a magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek. Ezek olyan hadifoglyok, akik kettős állampolgárok, tehát magyar és ukrán állampolgárok. Ők kényszersorozottak voltak. Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek

– jelentette ki az orosz elnök.

Szijjártó Péter elmondta, minket, magyarokat minden háború aggodalommal tölt el, és nekünk mindig Magyarország biztonsága az első számú szempont, ezért mi minden háborúból ki is akarunk maradni, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy energiaháborúról.

Azt az elnök úr és a miniszterelnök is nagyon jól tudják, hogy Ukrajna hetek óta blokkolja Barátság kőolajvezetéket. Kizárólag politikai okok miatt politikai döntés alapján, és ezért nekünk duplán aggodalmas az, hogy az iráni háború nyomán a tengeri olaj és gázszállítások és ezzel együtt a globális energiabiztonság is egy válságos időszakba jutott

– fogalmazott Szijjártó Péter, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, azért látogatott Moszkvába, hogy garanciát kapjon arra, hogy a mostani válságos időszak közepette is a magyar energiabiztonsághoz szükséges földgáz és kőolajmennyiségek rendelkezésre állnak, és azokat Oroszországból változatlan áron Magyarország számára szállítani. Ennek fontossága kapcsán leszögezte:

Ami azért nagyon-nagyon fontos Magyarország számára, mert a rezsicsökkentés, vagyis a rezsiköltségek alacsonyan tartása szempontjából az olcsó orosz energiaforrások kritikus fontosságúak. Hogyha nem érkezik meg Magyarországra az orosz kőolaj vagy földgáz, akkor Magyarországon az energiaárak az egekbe emelkedhetnek.

Nézd meg Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin tárgyalásának videóát!