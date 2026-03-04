„39 nap múlva eljön az igazság pillanata” – írja friss videós bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője Magyar Péter keddi szerencsi fórumán elhangzottak kapcsán posztolt.

Szentkirályi Alexandra: Április 12-én a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás! (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

„Hogy lehet ennyire szemrebbenés nélkül belehazudni az arcunkba?! Magyar Péter tegnap szerencsi fórumán képes volt letagadni korábbi félreérthetetlen kijelentését az olcsó orosz energiával kapcsolatosan, de mi nem felejtünk. Korábban egyébként Kapitány István is beszélt világosan ugyanerről, de a brüsszeli képviselőjük is megszavazta a leválást.”

– írja Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. Majd így folytatja:

Tudjuk, hogy féltek a magyar emberek véleményétől, hiszen mindenki látja, hogy ti kinek az oldalán is álltok valójában. De az, hogy még a saját választóitokat sem tisztelitek, az mindent korábbit alulmúlt.

Bejegyzését így zárja: „39 nap múlva eljön az igazság pillanata, és jól elküldünk titeket oda, ahova kell! Április 12-én a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás!”

Nézd meg Szentkirályi Alexandra videóját!