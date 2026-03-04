Bochkor Gábor élő adásban akarta látni Risztov Éva intim tetoválását: „Anyukámnak azt ígértem, öt napig nem vetkőzöm...”

Újabb meghökkentő sztorit osztott meg magáról az olimpiai bajnok úszónő, aki hétfő óta hivatalosan is tagja a Retro Rádió reggeli csapatának. Mint kiderült, Risztov Éva tetoválásai közül az egyik titkos helyen van, Bochkor Gábor azonnal arra kérte, mutassa meg élő adásban, a többiek előtt.

Risztov Éva hétfőn csatlakozott hivatalosan is a Bochkor teamhez (Fotó: MW)

Risztov Éva ígéretet tett anyukájának

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy kiderüljön, a Retro Rádió stúdiójába az új műsorvezető nem hétköznapi történetekkel a tarsolyában érkezett. Risztov Éva hétfőn debütált a reggeli műsorban, de különleges sportélménye, amit megosztott a nézőkkel, egyszerre volt bizarr és vicces.

Nyílt vízi úszó voltam és ott ugye a hosszú távra viszel magaddal izotóniás italt és zselét. És akkoriban nem tudtam - ez 2011 - hogyan viszem magammal úszáskor, hogyan teszem bele a fürdőruhámba. Hát, én azt találtam ki, hogy egy óvszerbe tettem bele a tápláló zselét, kötöttem rá csomót és beledugtam a fürdőruhám fenekébe.

Risztov Éva olimpiai bajnok lett 2012-ben, Londonban (Fotó: Földi D. Attila / Nemzeti Sport)

A legendává vált olimpiai bajnok a szerdai adásban újabb izgalmas magánéleti titkot osztott meg magáról, amikor az volt a téma, hogy ki mivel motiválja magát. A nézők történeteit hallgatva Risztov Éva elárulta, neki mi adott erőt, hogy soha ne adja fel álmát, olimpiai érme lesz egyszer.

„Magamra tetováltattam az olimpiai öt karikát, hogy sose felejtsem el, mi a célom”

– vallotta be a korábbi sportoló, de mielőtt még folytathatta volna, Bochkor Gábor – aki a Tankcsapda miatt nemrég elhagyta az országot – elkezdte faggatni, hogy hol is van az a bizonyos tetoválás. Mire Éva úgy válaszolt, olyan helyen, amit csak kevesen láthatnak.

Ha terpeszben állsz és én négykézláb felfelé nézek, láthatom?

– kérdezte a népszerű rádiós, amire igen volt a válasz. Persze Bocsi itt nem állt le, megkérte kolléganőjét, mutassa meg a tetoválást.

„Fizetnie kellene utána a rádiónak, meg anyukámnak azt ígértem, hogy legalább öt napig nem vetkőzöm le”

– zárta le a témát nevetve Risztov Éva.