Nyitrai Zsolt: már akadálymentesen is kitölthető a nemzeti petíció

A nemzeti petíció mindannyiunk számára fontos.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 12:39
nyitrai zsolt nemzeti petíció kósa ádám

Már akadálymentesen is kitölthető a nemzeti petíció - közölte a miniszterelnök főtanácsadója szerdán a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: Brüsszel újabb döntésekkel akarja megnehezíteni a magyarok életét; most ismét lehetőségünk van kiállni a nemzeti érdekekért.

Háborúellenes Gyűlés Esztergom 2026.02.28 Nyitrai Zsolt
Fotó: Patrióta

"Üzenjünk Brüsszelnek, nem fizetünk. A nemzeti petíció mindannyiunk számára fontos. Mondjuk együtt, hogy nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fogunk drágább rezsit fizetni csak azért, mert Brüsszel ezt akarja. Mondja el a véleményét ezekben a sorsdöntő kérdésekben, töltse ki a nemzeti petíciót még ma" - fogalmazott a politikus.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, a közel százezer vak és gyengénlátó ember számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyen a közéletben, kifejthesse véleményét a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekkel kapcsolatban.

A szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti petíció is teljes körűen akadálymentes, így mindenki számára hozzáférhető. "Köszönjük Magyarország kormányának az együttműködést és a lehetőség biztosítását" - tette hozzá.

Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár azt közölte, hogy az önálló államtitkárság jelzi a kormány elkötelezettségét a fogyatékossággal élő emberek iránt.

"Fontos számunkra, hogy mindenki, így a több mint 60 ezer siket és nagyothalló ember is részt vehessen a nemzeti petícióban. Most az online petíció teljes mértékben akadálymentes, így mindenki elmondhatja a véleményét egyszerűen, kényelmesen, otthonról" - emelte ki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
