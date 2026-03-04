Óriásit villantott! Alig takart valamit Szabó Franciska bikinije

Az Exatlon Hungary egykori versenyzője, nem semmi testet gyúrt magának a műsor óta. Persze már akkor is csábító kinézete és bicepsze volt, de Szabó Franciska azóta szinte meg sem áll úgy karban tartja magát.

Szabó Franciska keményen edzi magát Fotó: Mw Archív

Szabó Franciska szexi videót közölt

Az Exatlon üdvöskéje, művésznevén külföldi színtéren Sheena Bathory, sikeres karriert tudhat magának. Nem csoda, hogy számtalan rajongója van a közösségi oldalain, akik nap, mint nap várják legújabb tartalmait.

Szabó Franciska lehengerlő, gyönyörű és szinte tökéletes idomokkal rendelkezik, amelyeket büszkén mutat meg. Legutóbbi videója is felkavarta az állóvizet, ugyanis egy szál bikiniben jelent meg és zenére mozgott, hogy felfedje testének minden pontját, vékony csípőjét és kerekedő fenekét.

A szívecskék és kedvelések sem maradtak el Franciska posztja alól, rajongói sorra fejezik ki csodálatukat.