Hihetetlen gyász: meghalt a Dallas legendás sztárja

62 éves korában elhunyt Annabel Schofield modell és színésznő. A legtöbben valószínűleg a Dallas című legendássá vált sorozatból ismerhették a nevét. Február 28-án tért örök nyugalomra Los Angelesben, agydaganattal küzdött.

Meghalt a Dallas sztárja, Annabel Schofield

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Dallas sztárja szörnyű betegséggel küzdött

A betegség diagnózisa után Schofield egy GoFundMe-oldalon osztotta meg egészségi állapotával kapcsolatos frissítéseit, amelyet azért hoztak létre, hogy segítsenek fedezni a kezelésekkel járó költségeket. Utolsó bejegyzésében, január 18-án arról számolt be, hogy sürgősségi műtéten esett át, amely során egy daganatos elváltozást távolítottak el az orrüregéből – írja a Bors.

Annabel Schofield 1963. szeptember 4-én született a walesi Llanelliben. Édesapja, John D. Schofield brit filmgyártási vezető volt, aki több nagy hollywoodi produkció munkálataiban is részt vett, köztük a Jerry Maguire – A nagy hátraarc és a Lesz ez még így se! című filmeknél.

Schofield később Londonba költözött, ahol modellkarrierbe kezdett. A nyolcvanas években hatalmas sikereket ért el: a beszámolók szerint „több száz” divatmagazin címlapján szerepelt, többek között a Vogue német és olasz kiadásában.

Melissa Richardson, a londoni Take Two Agency tulajdonosa úgy emlékezett rá, mint az ügynökség egyik kulcsfigurájára.

Ő volt a Take Two előfutára – nélküle sosem értük volna el azt a sikert, amit végül elértünk. Szerettük őt, mert vicces, őszinte, gyönyörű és földhözragadt volt

– mondta Richardson.

Karrierje csúcsán Los Angelesbe költözött, ahol szerepet kapott a világsikerű Dallas sorozatban. A produkció 11. évadában 12 epizódon át alakította Laurel Ellis karakterét, Larry Hagman legendás figurája, J.R. Ewing oldalán.