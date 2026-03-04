A jövő itt van! Te is nem sokára robotot csinálhatsz a telefonodból

Egy mesterséges intelligencia által vezérelt szuperaggyal ellátott robot-telefon, egészen új szintre emeli az okoskészülékek fogalmát.

Olyan lesz, mint egy robot, a jövő telefonja Fotó: Lifestock / freepik.com / Illusztráció

Olyan lesz a telefon, akár egy robot

A kínai HONOR technológiai vállalat a hétvégén mutatta be az új telefont, az úgynevezett Robot Phone-t. A készüléket március elsején, vasárnap jelentették be a barcelóniai Mobile World Congress-en. Ez egy nappal, azelőtt történt, hogy az Apple bejelentette legújabb modelljét az Iphone 17-et.

A HONOR - melyet a Huawei almárkájának indítottak 2013-ban, majd elnyerte függetlenségét 2020-an - ezen a rendezvényen mutatta be vadiúj összecsukható okostelefonját a Magic V6-ot. A robotikus telefon, ami úgy néz ki, mint a Disney Pixar Wall-E-jának miniatűr változata, rögtön megragadta a résztvevők képzeletét. Az Unilad Tech felvételein látható, ahogy a telefon gimbal-kamerája magától mozog, mintha csak körbenézne a szobában. A HONOR szerint az eszköz rugalmas gimbaljai és rendkívül gyors reakcióidejű rendszere „áttörik a képernyő korlátait, hogy folyamatosan a felhasználóra fókuszáljanak, zökkenőmentes, valós idejű kommunikációs élményt nyújtva” - idézi az Unilad.

A cég oldalán olvasható, hogy az eszköz képes „bólintani” is a tulajdonosának, és ütemre mozogni a zene hangjára, ami játékos – bár kicsit nyugtalanító – bájt kölcsönöz neki. A Robot Phone kamerája filmezés közben követi a szereplőket, így nincs szükség arra, hogy bárki más állítgassa a telefont, akár egy megbeszélésen vagy, akár tartalmat gyártasz, vagy épp a szabadban videózod a kalandjaidat a közösségi médiára. A háromtengelyes mechanikus stabilizálás és az MI-alapú stabilizációs motor biztosítja, hogy a kamera még bonyolult és dinamikus mozgások közben is stabil maradjon.

A rendszer valós időben reagál a legkisebb mozdulatokra is, és rendkívül gyorsan korrigálja azokat. A gimbal-rendszer teljesen visszahúzódik a telefon belsejébe, így könnyen hordozható anélkül, hogy az eszköz vaskosabb vagy nehezebb lenne.

A HONOR – amely először októberben villantotta meg az eszközt – a CNBC beszámolója szerint 2026 második felében tervezi a telefon kereskedelmi forgalomba hozatalát Kínában, bár a globális elérhetőséget még nem erősítették meg.