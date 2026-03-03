Új generációs technológiákat mutatott be az Anker Innovations a barcelonai Mobile World Congress-en
Az Anker Innovations, a töltéstechnológiák globális piacvezetője és a fogyasztói elektronika, valamint okosotthon megoldások meghatározó fejlesztője a 2026-os Mobile World Congress technológiai szakkiállításon leplezte le legújabb, következő generációs termékeit. A vállalat új megoldásokat mutatott be a töltéstechnológia, az okosotthon, a robotgépek és az audioeszközök kategóriákban.
Az MWC 2026-on debütáló főbb termékek:
- Anker Nano töltő (45W, 180°-ban állítható, intelligens kijelzővel) – kozmikus narancssárga színben
- Anker Prime vezeték nélküli töltő (3 az 1-ben, MagGo, AirCool, összecsukható)
- eufy Omni C28 robotporszívó
- Soundcore Space 2 fejhallgató
Az Anker Innovations március 1-jén a barcelonai Pedralbes Royal Palace-ban megrendezett ShowStoppers rendezvényen mutatta be legújabb eszközeit, amelyeket a sajtó és az iparági szakemberek élőben is kipróbálhattak, írja a Bors.
Anker
Az Anker Nano töltője (45W, 180°-ban állítható, intelligens kijelzővel) új, kozmikus narancssárga színváltozatban jelent meg, amely az Aurora fehér, a kőfekete és ködös kék színek mellett lesz elérhető. A világ első intelligens kijelzővel ellátott töltője felismeri az iPhone modelleket is, és személyre szabott töltést biztosít valós idejű visszajelzésekkel, valamint fokozott akkumulátorkímélő funkciókkal. A Nano 45W-os intelligens kijelzővel rendelkező töltő TÜV-minősített Care Mode üzemmóddal rendelkezik, amely támogatja az akkumulátor minél hosszabb élettartamát*, továbbá 90°-ban és 180°-ban állítható, dupla, kihajtható villákkal készült, így könnyedén illeszkedik a fali aljzatokba – mindezt ultrakompakt, utazásbarát kialakításban. A töltő jelenleg 39,99 dolláros áron érhető el az Anker.com oldalon, az európai piacokon pedig a későbbiekben lesz kapható.
Az Anker emellett Európában is bevezeti az Anker Prime vezeték nélküli töltőt (3 az 1-ben, MagGo, AirCool, összecsukható), amely ultra-gyors, Qi2 szabványú 25 W-os vezeték nélküli töltést kínál aktív hűtési technológiával. A tenyérnyi méretű, összecsukható töltő egyidejűleg képes iPhone, Apple Watch és AirPods eszközök töltésére, miközben rendkívül halk, mindössze 19 dB zajszintű AirCool ventilátoros hűtési technológiával 37 °C alatt tartja az eszközök hőmérsékletét az optimális akkumulátor-élettartam érdekében. A töltő jelenleg fantomszürke és ragyogó fehér színekben 149,99 dolláros áron érhető el az Anker.com oldalon, az európai piacokon a későbbiekben lesz kapható.
Soundcore Space 2
A Soundcore, az Anker Innovations audio- és videómárkája bemutatta az új Soundcore Space 2 fejhallgatót. A modellt kifejezetten utazáshoz és mindennapi zenehallgatáshoz tervezték, fejlett, négylépcsős zajszűréssel, egész nap kényelmes viseletet biztosító kialakítással, tiszta hívásminőséggel és hosszú üzemidővel.
A Space 2 továbbfejlesztett zajszűrése különösen az alacsony frekvenciájú zajok csökkentésére optimalizált, így ideális például a repülőutak alatt jelentkező mély morajlás mérséklésére. Ergonomikus kialakítása puha memóriahab párnázással biztosít kényelmes viseletet egész nap.
Az akkumulátor üzemideje akár 50 óra aktív zajszűrés (ANC) mellett és akár 70 óra kikapcsolt zajszűrés esetén. Egy mindössze 5 perces gyorstöltés pedig akár további 4 órányi zenehallgatást tesz lehetővé.
A készülék várhatóan április 21-től, lenfehér, fekete és tengerzöld színekben lesz kapható a Soundcore.com weboldalon, az év második negyedévétől pedig várhatóan hazánkban, a kiskereskedelmi partnerek kínálatában is elérhető lesz.
Tervezett ajánlott fogyasztói ár: 129,99 euró
eufy Omni C28 robotporszívó
A görgős felmosó technológiában vezető eufy bemutatta az Omni C28 robotporszívó modellt, amelyet kifejezetten a mindennapi kosszal küzdő, háziállatot tartó családok számára terveztek, értékes funkciókkal és kiemelkedő teljesítménnyel.
A HydroJet™ öntisztító görgős felmosó rendszerrel és ebben az árszegmensben a leghosszabb felmosóhengerrel a C28 a leghatékonyabb felmosást kínálja a kategóriájában. A DuoSpiral™ bontókefék a eufy exkluzív négylépcsős gubancolódásgátló rendszerével megakadályozza a hajszálak feltekeredését, míg a 15000 Pa szívóteljesítmény erőfeszítések nélkül biztosít alapos tisztítást.
Az 5 az 1-ben többfunkciós Omni bázisállomás automatizálja a karbantartást, üríti a portartályt, kimossa és megszárítja a felmosóhengert, utántölti a vizet, összegyűjti a szennyvizet és tölti a robotot, ezzel jelentősen csökkentve a házimunkát.
Jelenleg 799 dolláros áron, bevezető kedvezményekkel kapható a eufy.com oldalán, hazánkban a kiskereskedelmi partnerek kínálatában várhatóan az év második negyedévétől lesz elérhető.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre