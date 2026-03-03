Új generációs technológiákat mutatott be az Anker Innovations a barcelonai Mobile World Congress-en

Az MWC 2026-on debütáló főbb termékek:

Anker Nano töltő (45W, 180°-ban állítható, intelligens kijelzővel) – kozmikus narancssárga színben

Anker Prime vezeték nélküli töltő (3 az 1-ben, MagGo, AirCool, összecsukható)

eufy Omni C28 robotporszívó

Soundcore Space 2 fejhallgató

Az Anker Innovations március 1-jén a barcelonai Pedralbes Royal Palace-ban megrendezett ShowStoppers rendezvényen mutatta be legújabb eszközeit, amelyeket a sajtó és az iparági szakemberek élőben is kipróbálhattak, írja a Bors.

Anker

Az Anker Nano töltője (45W, 180°-ban állítható, intelligens kijelzővel) új, kozmikus narancssárga színváltozatban jelent meg, amely az Aurora fehér, a kőfekete és ködös kék színek mellett lesz elérhető. A világ első intelligens kijelzővel ellátott töltője felismeri az iPhone modelleket is, és személyre szabott töltést biztosít valós idejű visszajelzésekkel, valamint fokozott akkumulátorkímélő funkciókkal. A Nano 45W-os intelligens kijelzővel rendelkező töltő TÜV-minősített Care Mode üzemmóddal rendelkezik, amely támogatja az akkumulátor minél hosszabb élettartamát*, továbbá 90°-ban és 180°-ban állítható, dupla, kihajtható villákkal készült, így könnyedén illeszkedik a fali aljzatokba – mindezt ultrakompakt, utazásbarát kialakításban. A töltő jelenleg 39,99 dolláros áron érhető el az Anker.com oldalon, az európai piacokon pedig a későbbiekben lesz kapható.

Az Anker emellett Európában is bevezeti az Anker Prime vezeték nélküli töltőt (3 az 1-ben, MagGo, AirCool, összecsukható), amely ultra-gyors, Qi2 szabványú 25 W-os vezeték nélküli töltést kínál aktív hűtési technológiával. A tenyérnyi méretű, összecsukható töltő egyidejűleg képes iPhone, Apple Watch és AirPods eszközök töltésére, miközben rendkívül halk, mindössze 19 dB zajszintű AirCool ventilátoros hűtési technológiával 37 °C alatt tartja az eszközök hőmérsékletét az optimális akkumulátor-élettartam érdekében. A töltő jelenleg fantomszürke és ragyogó fehér színekben 149,99 dolláros áron érhető el az Anker.com oldalon, az európai piacokon a későbbiekben lesz kapható.