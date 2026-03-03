RETRO RÁDIÓ

Menyasszonya ápolja az arcműtéten átesett magyar válogatott focistát

Arcműtétből lábadozik a ciprusi Anorthoszisz magyar futballistája. Menyasszonya viseli Kiss Tamás gondját.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.03.03. 16:30
labdarúgás Kiss Tamás ciprusi foci műtét sérülés

Egyelőre nem gondolhat még óvatos mozgásra sem Kiss Tamás, aki a Pafosz elleni 0-0-ás ciprusi labdarúgó-bajnoki meccsen sérült meg súlyosan. Mint korábban megírtuk, a kétszeres magyar válogatott támadó a találkozó 68. percében ütközött az ellenfél holland kapusával, aki durván letarolta.

Kiss Tamás magyar válogatott focista
Arcműtétből lábadozik a ciprusi Anorthoszisz magyar futballistája, Kiss Tamás / Fotó: Török Attila

Kiss Tamás arcműtéten esett át

Az Anorthoszisz 25 éves labdarúgóját tíz percig ápolták a gyepen, majd nyakmerevítőt kapott, és mentő szállította kórházba

Három helyen tört az arccsontom, amit Nicosiában negyvenperces műtét során illesztettek össze. Fémlapokkal rögzítették a csontvégeket, és implantátumot is beültettek. Fájdalomcsillapítót szedek, egyébként más gyógyszert nem írtak fel. Mivel ezzel a sérüléssel vigyázni kell, óvatosnak kell lennem. Orvosi vélemények szerint másfél hónap kényszerszünet vár rám. Örömömre a szüleim meglátogattak, éppen most utaztak haza, a menyasszonyom viszont velem maradt, és a gondomat viseli

– nyilatkozta a Metropolnak Kiss Tamás, akinek rendszeres felülvizsgálatra kell visszajárnia Ciprus fővárosába.

Menyasszonya viseli a gondját / Fotó: Kiss Tamás

A focistát arról is megkérdeztük, a rakéta- és drónfenyegetés miatt milyen a hangulat a szigeten.

A pafoszi repülőteret lezárták, de tudtommal a lárnakai még fogad gépeket

– mondta a győri születésű futballista, aki korábban idehaza a Haladásban, a Puskás Akadémiában, a DVTK-ban és Újpesten is futballozott.

 

